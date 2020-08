«Альянс солидарности» выдвинул кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси

Основанная недавно бывшими членами Грузинской мечты и частью представителей фракции «Независимые депутаты» партия «Наша Грузия — Альянс солидарности» 17 августа представила своих кандидатов во все восемь мажоритарных округов города Тбилиси.

От имени партии за мандаты мажоритарных депутатов в Тбилиси будут бороться:

Джаба Джишкариани (член Сакребуло Тбилиси) — Мтацминда-Крцаниси;

Бека Нацвлишвили (депутат Парламента) — Ваке;

Леван Гогичаишвили (депутат Парламента) — Сабуртало;

Гедеван Попхадзе (депутат Парламента) — Дидубе-Чугурети;

Рамаз Блуашвили — Исани;

Звиад Тавадзе — Надзаладеви;

Сандро Рижамадзе — Самгори;

Лаша Гиоргадзе — Глдани.

Среди основных предвыборных обещаний партии: установление минимальной заработной платы в размере 500 лари, снижение вдвое 20% подоходного налога для тех, кто зарабатывает менее 1000 лари, развитие промышленности и сельского хозяйства, а также увеличение инвестиций в области образования, науки и культуры и т. д.

«Наша цель — создать гарантии для защиты государственных интересов Грузии и улучшения благосостояния каждого из наших граждан», — сказала генеральный секретарь партии Мариам Джаши.

Бывшие депутаты «Грузинской мечты» 7 июня создали новую политическую партию. Они покинули Грузинскую мечту в прошлом году, в разное время, после того, как в рядах большинства возникли расхождения по вопросу правил избрания членов Верховного суда, а также после провала Грузинской мечтой своей же инициативы о переходе к пропорциональной избирательной системе.

