Убийство Хангошвили: Словакия выдворяет трех российских дипломатов

Словакия выдворяет трех российских дипломатов в связи делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом сообщила 10 августа газета Denník N, которая выходит в Братиславе.

По той же информации, трем дипломатам придется покинуть Словакию до конца недели.

Согласно недавнему журналистскому расследованию, проведенному Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, наряду с обвиняемым Вадимом Красиковым в убийстве Хангошвили, предположительно, участвовал еще один гражданин России, «Роман Давыдов», который за день до убийства отправился в Евросоюз по визе, которая была выдана Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге.

Представитель Министерства иностранных дел Словакии Юрай Томага заявил информационному агентству AFP, что виза, выданная Консульством Словакии в Санкт-Петербурге, была «использована злонамеренно и совершено серьезное преступление на территории государства-члена НАТО и ЕС».

Словацкие СМИ также сообщили, что представители Посольства России были замешаны в шпионаже под видом дипломатической деятельности. Томага также заявил, что «по данным Службы разведки Словакии, их деятельность противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях».

США приветствовали решение Словакии. «Соединенные Штаты Америки приветствуют действия, предпринятые Словакией, целью которых является защита от угроз, которые создают вредоносные иностранные субъекты для ее суверенитета», — написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

В то же время председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия примет «ответные меры» в связи с высылкой ее дипломатов.

18 июня Генеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину России Вадиму Красикову в убийстве Хангошвили. В обвинительном заключении, опубликованном Федеральной прокуратурой Германии, говорится, что убийца действовал по указанию российских властей.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России санкциями в связи с убийством Хангошвили.

После убийства Хангошвили в декабре Германия выдворила двух сотрудников российского посольства в Берлине на том основании, что они отказывались сотрудничать со следствием.

40-летний Зелимхан Хангошвили (тот же Торнике Кавтарашвили) был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Гражданин Грузии чеченского происхождения уехал в Германию после того, как ему удалось уцелеть во время покушения на него в Тбилиси в 2015 году.

