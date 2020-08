Палата представителей США добавила очередную заметку о Грузии в Закон об обороне

Палата представителей Конгресса США добавила еще одну запись о Грузии в недавно принятый Закон об авторизации обороны. Согласно недавно добавленному разделу 1299c — Доклад о поддержке демократических реформ со стороны правительства Грузии — государственный секретарь США должен представить Конгрессу доклад, который будет отражать, как и в какой степени предпринимает правительство Грузии шаги для укрепления демократии в стране.

Согласно недавно добавленной записи, в указанном докладе госсекретаря должно быть проанализировано, предпринимают ли власти Грузии необходимые шаги для укрепления демократических институтов в Грузии. Кроме того, в докладе должно быть проанализировано, насколько правительство Грузии:

«эффективно проводит избирательную реформу;

уважает независимость судебной власти, что включает независимость как от законодательной, так и от исполнительной власти;

проводит необходимую политику для обеспечения подотчетности и прозрачности, в том числе, для обеспечения беспрепятственного доступа к публичной информации;

соблюдает права гражданского общества и оппозиционных партий и независимость СМИ».

В протоколе также говорится, что Соединенные Штаты должны поддерживать правительство Грузии в продолжении укоренения демократических ценностей, проведении избирательной реформы, борьбы с коррупцией; Соединенные Штаты должны помочь Грузии продолжать свои усилия по обеспечению соответствия частного сектора международным стандартам, в том числе путем защиты иностранных инвестиций.

В то же время, согласно новой записи, Соединенные Штаты должны тесно сотрудничать с правительством Грузии по вопросам обороны и безопасности, чтобы это сотрудничество охватило такие вопросы, как повышение обороноспособности Грузии, военная совместимость Грузии со странами-партнерами, соблюдение правил войны и укрепление институтов обороны.

Примечательно, что Нижняя палата также внесла запись и в Закон об ассигнованиях, который был принят 24 июля, и попросила государственного секретаря подготовить аналогичный доклад по Грузии. Кроме того, выделение 15% финансирования, предоставленного правительству Грузии в соответствии с Законом об ассигнованиях, будет зависеть от состояния демократии в стране.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)