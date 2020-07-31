Оппозиционные партии опубликовали совместное заявление в связи с вердиктом Георгию Руруа
В совместном заявлении, опубликованном 31 июля, 20 оппозиционных партий Грузии отметили, что вынесение судом приговора одному из акционеров «Мтавари архи» Георгию Руруа, который приговорил его к четырем годам лишения свободы, является «политическим решением» лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Георгий Руруа был приговорен 30 июля Тбилисским городским судом к тюремному заключению за незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, а также за неповиновение решению суда. Сам Руруа и большая часть оппозиции считают его политзаключенным, с чем категорически не согласна «Грузинская мечта».
По оценке оппозиции, вчерашнее решение суда является примером «подчинения» судебной системы заказам властей.
Подчеркнув, что освобождение Георгия Руруа было «ключевой частью» Соглашения от 8 марта, оппозиционные партии заявили, что его оставление в тюрьме по «ложным доказательствам» будет «определять предвыборный политический климат».
«Освобождение Георгия Руруа позволит стране провести сложную избирательную кампанию с меньшим риском», — добавили они.
Наряду с другими партиями под заявлением свои подписи поставили Единое национальное движение, Европейская Грузия, Лейбористская партия, Лело для Грузии, Гирчи, Республиканская партия и Свободные демократы.
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