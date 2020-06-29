НПО призывают Facebook повысить прозрачность политической рекламы перед выборами

47 неправительственных организаций и средств массовой информации Грузии 29 июня направили открытое письмо Марку Цукербергу, основателю и исполнительному директору Facebook, и Нику Клеггу, вице-президенту Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям, в котором призывают их предотвратить кампании «анонимной, скоординированной и спонсируемой политической дискредитации» в Грузии.

Одним из их требований является сделать доступной библиотеку политической рекламы в Грузии, что позволит читателю получить информацию о личности рекламодателя/плательщика и сумме денег, потраченных на каждую рекламу.

Подписавшиеся организации надеются, что своевременная реакция со стороны Facebook и активное сотрудничество по этим вопросам сделает возможным защиту демократию в Грузии и кране важных парламентских выборов 2020 года от вызовов, возникающих внутри страны или исходящих из-за ее пределами».

Согласно письму, «попытки групп с политическими интересами и иностранных субъектов, причинить ущерб свободной и равной избирательной среде путем распространения дезинформации и скоординированных неаутентичных действий на Фейсбуке», создают угрозу демократии и процессу интеграции Грузии в западное пространство.

Отмечая, что удаление неаутентичных аккаунтов со стороны Facebook в 2019 и 2020 годах «сыграло важную роль в разгрузке информационного пространства», организации заявили, что это мероприятие имело временный эффект, так как похожие неаутентичные страницы «вновь создаются и пытаются с использованием новых тактик избежать будущих санкций со стороны Фейсбука».

Далее в письме говорится, что «спонсируемая кампания по дезинформации и дискредитации на Facebook в преддверии парламентских выборов 2020 года набирает обороты, а в условиях непрозрачности политической рекламы на Facebook, вредительским субъектам удается уклониться от обязательств по законодательству Грузии, регулирующего декларирование политических расходов».

«До парламентских выборов в Грузии осталось четыре месяца. У Facebook есть шанс сыграть ответственную роль на этих выборах путем решительных действий и защиты информационной среды. Для этого важно немедленно активировать механизмы прозрачности политической рекламы в Facebook», — заявили подписавшиеся под заявлением организации.

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