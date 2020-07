Абитуриенты из Абхазии и Цхинвали будут зачислены в грузинские вузы без экзаменов

По решению правительства Грузии, абитуриенты, проживающие в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, будут зачислены в выбранные ими вузы без сдачи Единых государственных экзаменов.

По заявлению Министерства образования, науки, культуры и спорта от 6 июля, студенты, зачисленные из оккупированных регионов, также получат максимальную сумму государственного гранта на образование, которая составляет 2250 лари в год.

Это решение правительства связано с тем, что уже несколько месяцев пункты пересечения между Абхазией и Цхинвальским регионом и остальной Грузией закрыты.

Без сдачи Единых национальных экзаменов будут зачислены и государственный учебный гранто получат проживающие на оккупированных территориях Грузии абитуриенты, которые «учились последние 2 года и получили документ, подтверждающий получение полного общего образования в общеобразовательном учреждении на оккупированной территории, чье полное общее образование признано по правилам, установленным Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии».

В 2019 году в грузинские вузы были зачислены абитуриенты из Гальского района, которые не смогли пересечь границу из-за закрытия пункта пересечения на мосту Ингури властями оккупированной Абхазии и участвовать в Единых национальных экзаменах и общих магистерских экзаменах.

За последние пять лет правительства оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона в оставшихся грузиноязычных школах в Гальском и Ахалгорском районах заменили обучение на грузинском языке на обучение на русском языке.

В 2018 году тогдашний государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что до 90-х годов в Гальском районе было 58 школ, в том числе 52 грузинских, 2 русских, 3 грузинско-русских и 1 грузинско-абхазская. 31 грузинская школа, оставшаяся в Гали после войны 1992-1993 годов, постепенно перешла на русскоязычное обучение. В 2015 году были упразднены оставшиеся 11 грузинских школ.

