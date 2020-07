В убийстве Хангошвили отслеживаются следы второго россиянина

Ни для кого ни секрет, что Главная прокуратура Германии видит след России в деле об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом свидетельствует и тот факт, что после почти года следственной работы, Генеральная прокуратура Германии 18 июня официально предъявила обвинения гражданину России Вадиму Красикову в убийстве Хангошвили. В обвинительном заключении Федеральной прокуратуры Германии отмечается, что убийца действовал по указанию российских властей.

Прошло немногим более двух недель после официального выдвижения обвинения и немецкая пресса заговорила о другом предполагаемом участнике убийства, который также является гражданином России. Согласно расследованию Der Spiegel, Insider и Bellingcat, сообщником Вадима Красикова был Роман Давыдов, 1981 года рождения, гражданин России, чье имя связано с убийством еще участника чеченской войны, но уже в Турции.

Немецкий «Die Zeit» еще 19 декабря 2019 года заявил, что по крайней мере два человека должны были быть причастны к убийству. У следствия тогда не было никаких конкретных фактов, подтверждающих это предположение. Однако Федеральная уголовная полиция Германии и тогда подозревала, что Красиков, прибывший в Берлин за день до его убийства, не смог бы убить Хангошвили в одиночку. Красиков не смог бы за один день так хорошо изучить перемещение и место жительства жертвы, чтобы спланировать и совершить убийство.

Что связывает друг с другом Красикова и Давыдова?

Существует много общего между личностями и паспортными данными Романа Давыдова и Вадима Красикова.

Оба они являются гражданами России и получили визы по несуществующим имени и фамилии, в один и тот же день — 29 июля 2019 года. Один получил визу в консульстве Словакии, другой – из Франции;

Адрес проживания, указанный в заявлении на визу — ни в случае с Красиковым, ни в случае с Давыдовым – на самом деле не существует;

Новый российский паспорт был получен обоими за 10 дней до подачи заявления на визу, а с таким именем и фамилией в российском паспортном архиве до этого никого не существует;

Как Красиков, так и Давыдов при заполнении заявки на получение визы в качестве работодателя указали фирму с одним и тем же названием «RUST». А в реальности, представители указанной фирмы отрицают существование Красикова и Давыдова среди своих сотрудников.

Согласно журналистскому расследованию, Давыдов 8 августа приехал из Беларуси в Польшу и оставался на территории ЕС в течение двух дней.

Точной информации о том, находился ли он в Берлине, нет, поскольку внутреннее перемещение в ЕС не ограничено, а пересечение внутренних границ нигде не регистрируется. Однако, по мнению представителей «Bellingcat», этого времени было бы вполне достаточно, чтобы Давыдов смог привезти в Берлин оружие и снаряжения для убийства, а также электроскутер, на котором Красиков пытался скрыться после убийства. Их подозрения подкрепляет и то, что автомобиль, принадлежащий Давыдову, был несколько раз замечен на территории, прилегающей к месту проживания Красикова.

Все дороги ведут к российским спецслужбам

В первые же дни убийства Хангошвили возникли подозрения, что убийство было заказано и осуществлено российскими государственными структурами.

Первое подозрение было высказано в немецкой прессе вскоре после установления личности убийцы, а также было сказано, что информация о нем в российской поисковой системе не обнаружена.

Спустя неделю после убийства немецкий «Der Spiegel» опубликовал результаты журналистского расследования, которые также указывали на следы российских спецслужб в убийстве.

Вскоре также выяснилось, что имя Красикова было связано с убийством в Москве в 2013 году и рядом других уголовных дел. Из-за этого он даже разыскивался Россией по «Красному циркуляру» несколько лет назад. Прошло время и расследование против него было прекращено при неясных обстоятельствах. В 2016 году следы Красикова были также обнаружены в Крыму, аннексированном Россией, и в нескольких странах Центральной Азии. За это время все свидетельства нарушения закона Красиковым и его причастности к убийству 2013 года исчезли из российских баз данных.

Немецкий «Der Spiegel» также выяснил, что Красиков был человеком, приближенным к отряду российской спецслужбы «Вымпел», который имел тесные отношения с 8 членами этого отряда. Во время убийства Красиков звонил начальнику отряда спецназа не менее 20 раз.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще в декабре 2019 года в одном из своих выступлений пожаловалась, что во время ее следующей встречи с российским президентом обязательно расскажет ему об убийстве гражданина Грузии в Германии и о том, что соответствующие российские службы не сотрудничали с Германией в ходе расследования. Канцлер тогда также отметила, что это еще больше обострит наши и без того напряженные двусторонние отношения. В подтверждение этого достаточно вспомнить, что Германия выдворила двух российских дипломатов из страны из-за неудовлетворительного сотрудничества.

Позиция России

Было бы удивительно, если бы российские спецслужбы или государство подтвердили причастность к убийству в какой-либо форме. Со дня убийства Россия категорически отрицает какую-либо связь с этим случаем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с первого же дня называл спекуляциями озвученные Германией обвинения, а немецкие СМИ обвинил в политизации этой темы и разжигании антироссийских настроений в обществе.

Руководитель отряда российского спецназа «Вымпел» Валерий Попов назвал провокацией западных СМИ информацию о связях убийцы Хангошвили Вадима Красикова с его отрядом.

А Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии в декабре прошлого года назвал Зелимхана Хангошвили бандитом и убийцей и обвинил его в убийстве многих людей.

Согласно официальной позиции Москвы, если Германия попытается принять какие-либо меры против России в связи с делом Хангошвили, это обязательно повлечет соответствующие санкции со стороны России.

Зелимхан Хангошвили, участник чеченской войны, был убит выстрелом в голову 23 августа 2019 года в Берлине. Хангошвили скончался на месте. Он был участником Второй чеченско-русской войны и воевал против России. В списке террористов, переданных Россией Германии много лет назад, Хангошвили был присвоен статус террориста. Хангошвили прибыл в Германию из Грузии с семьей несколько лет назад и попросил политического убежища на том основании, что его жизни угрожала опасность.

