Содокладчики ПАСЕ приветствуют изменения в избирательной системе Грузии

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян и Клод Керн 29 июня опубликовали заявление, в котором приветствовали принятые Парламентом Грузии конституционные поправки по реформе избирательной системы.

Содокладчики заявили, что парламентские выборы в октябре 2020 года «будут более пропорциональными, что создаст возможность для избрания более плюралистического и представительного Парламент».

В то же время они выразили сожаление в связи с тем, что Соглашение от 8 марта не привело к «менее напряженной и поляризованной политической среде».

Содокладчики призвали «все стороны» сотрудничать и выполнять «оставшуюся часть» Соглашения от 8 марта.

Кроме того, Корлэцян и Керн призвали различные стороны воздерживаться от заявлений, способствующих политической поляризации в стране. По их словам, поляризация отрицательно отразится на окружающей среде, необходимой для проведения «действительно демократических выборов».

Парламент Грузии 29 июня в третьем чтении принял конституционные поправки и поддержал избрание Парламента следующего созыва по т.н. системе 120/30. Правящая партия Грузинская мечта и оппозиция согласовали эту модель выборов 8 марта этого года при посредничестве иностранных дипломатов.

Однако оппозиция и власти по-прежнему не могут договориться о том, охватывало ли это соглашение вопрос о т.н. «политзаключенных». По этой причине депутаты от оппозиционных партий Единое национальное движение и Европейская Грузия не участвовали в голосовании по поправкам.

