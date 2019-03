АМЮГ: Действия МВД создают «иллюзию» борьбы против распространения кадров о личной жизни

Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) отреагировала на задержание лиц по обвинению в распространении кадров из личной жизни людей и заявила, что действия сотрудников правоохранительных органов создают «иллюзию» борьбы против распространения этих кадров.

В опубликованном 28 марта заявлении АМЮГ говорится, что правоохранители не принимают реальных мер с целью наказания предполагаемого первоисточника распространения кадров о личной жизни.

«Уголовное преследование начинается фрагментарно в отношении людей из-за загрузки материалов в Интернет, в то время, как принципиально важно идентифицировать и привлечь к ответственности лиц, обвиняемых в заказе изготовления и распространении материалов, отражающих личную жизнь», — заявляют правозащитники.

По их оценке, такой подход не содействует предотвращению таких преступлений и создает угрозу их совершения в будущем. АМЮГ также поясняет, что, несмотря на актуальность и остроту проблемы, детали расследования до сих пор неизвестны общественности.

Организация призывает правоохранительные ведомства эффективно расследовать факты изготовления материалов, отражающих сцены личной жизни людей, и установить личности тех лиц, которые заказывают их распространение.

