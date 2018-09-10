Два замминистра образования и руководители некоторых ЮЛПП отправлены в отставку

Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили отправил в отставку с занимаемых должностей двух своих заместителей и руководителей нескольких ЮЛПП (юридическое лицо публичного права), находящихся в подчинении министерства. Об этом министр сообщил на брифинге 10 августа.

На брифинге Михаил Батиашвили одним из главных приоритетов ведомства назвал «существенный рост доступности и качества образования, создание конкурентоспособной системы образования» и «адаптации к современным требованиям». Он также отметил, что «этот процесс требует новой энергии, новых видений и новой кадровой политики». По словам министра, с учетом указанного, два заместителя министра – Темур Мургулия и Лия Гигаури покинули свои должности в министерстве.

По решению министра, с занимаемых должностей также были освобождены: директор Национального центра развития образования Тамар Саникидзе, директор Национального центра по оценкам и экзаменам Майя Миминошвили, директор Центра профессионального развития учителей Георгий Мачабели и генеральный директор Научного фонда им. Шота Руставели Манана Микаберидзе.

На брифинге Михаил Батиашвили подчеркнул существующие в системе различные нарушения. По его словам, «для того, чтобы быстро начать реализацию реформ, очень важны системные изменения». «Сегодняшние кадровые изменения являются лишь частью, и мы считаем, что к реформам мы должны подготовиться основательно. Новая команда с новым видением и с большей энергией должны суметь осуществить эти реформы», — отметил он.

Лия Гигаури занимала пост заместителя министра в течение последних пяти лет, а Темур Мургулия работал на этом посту с 2016 года. Тамар Саникидзе была назначена на должность директора Национального центра повышения качества образования в июне 2016 года, а до того она занимала пост министра образования и науки.

Что касается Георгия Мачабели, он был назначен директором Национального центра профессионального развития учителей в 2014 году. А Манана Микаберидзе возглавляла Национальный научный фонд Шоты Руставели с июня 2017 года.

Наиболее длительным стажем работы в системе обладала директор Национального центра по оценкам и экзаменам Майя Миминошвили. Она была назначена на этот пост в 2002 году и была директором Центра до 2007 года. В 2007 году она была назначена министром образования и науки. С 2008 года она вновь возглавила Национальный центр по оценкам и экзаменам. 28 мая 2012 года бывший министр образования Дмитрий Шашкини освободил Майю Миминошвили с должности директора Национального центра по оценкам и экзаменам в связи с «принципиальным несоответствием» между политикой министерства и «личной позиции» Миминошвили. После победы на парламентских выборах в 2012 году коалиции «Грузинская мечта» Миминошвили была восстановлена на должность и до сегодняшнего дня она выполняла обязанности директора центра.

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