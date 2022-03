ფოტოამბავი: უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლები საქართველოში ჩამოასვენეს

დღეს, გამთენიისას, ათობით მოქალაქე საქართველოსა და უკრაინის დროშებითა და ანთებული სანთლებით დახვდა უკრაინაში დაღუპული ქართველო მებრძოლების – გია ბერიაშვილისა და დავით რატიანის საქართველოში ჩამოსვენებას. დახვედრის ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილიც დაესწრო და დაღუპულთა ოჯახის წევრები ანუგეშა. მოხალისე მებრძოლები, ბერიაშვილი და რატიანი 18 მარტს ქალაქ ირპინის ფრონტის ხაზთან დაიღუპნენ. ისინი უკრაინის დედაქალაქს, კიევს რუსეთის აგრესიისგან ჩრდილო-დასავლეთიდან იცავდნენ.

„სამოქალაქო საქართველოს“ ფოტოგრაფმა, გურამ მურადოვმა დაღუპული მებრძოლების თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვედრის ცერემონია ფოტოებში ასახა:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)