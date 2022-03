Фоторепортаж: В Грузию доставили погибших в Украине грузинских добровольцев

Сегодня на рассвете десятки людей с флагами Грузии и Украины и зажженными свечами встретили прибытие в Грузию погибших в Украине грузинских бойцов — Гии Бериашвили и Давида Ратиани. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также присутствовала среди встречающих и выразила соболезнования семьям погибших. Добровольцы Бериашвили и Ратиани погибли 18 марта на линии фронта у Ирпеня. Они защищали украинскую столицу Киев от российской агрессии на северо-западном направлении.

Фотограф «Civil Georgia» Гурам Мурадов запечатлел на фотографиях церемонию встречи павших бойцов в Тбилисском международном аэропорту:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)