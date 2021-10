ფოტოამბავი: წინასაარჩევნო კამპანია 30 ოქტომბრის მეორე ტურების წინ

30 ოქტომბერს საქართველოს მასშტაბით, 20 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის 5 თვითმმართველ ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი და ფოთი) მერობის, ასევე 24 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში 42 მაჟორიტარული მანდატისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურები გაიმართება. 2 ოქტომბერს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა 44 მუნიციპალიტეტში გამარჯვება პირველივე ტურში მოიპოვეს.

„სამოქალაქო საქართველოს“ მთავარმა რედაქტორმა, ოთარ კობახიძემ თბილისისა და ბათუმის ქუჩებში საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პოსტერები ფოტოებში ასახა.

