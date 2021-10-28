Фоторепортаж: Предвыборная кампания накануне второго тура выборов 30 октября

30 октября пройдет второй тур выборов в органы местного самоуправления, в ходе которого в 20 муниципалитетах, включая 5 самоуправляющихся городов (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти) будут выбирать мэров, а также пройдет второй тур выборов 42 мажоритарных депутатов местных сакребуло (муниципальные советы) в 24 различных муниципалитетах. На выборах 2 октября кандидаты в мэры от Грузинской мечты победили в первом туре в 44 муниципалитетах.
Главный редактор «Civil Georgia» Отар Кобахидзе запечатлел рекламные постеры избирательных субъектов на фотографиях, сделанных на улицах Тбилиси и Батуми.
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