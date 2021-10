Фоторепортаж: Предвыборная кампания накануне второго тура выборов 30 октября

30 октября пройдет второй тур выборов в органы местного самоуправления, в ходе которого в 20 муниципалитетах, включая 5 самоуправляющихся городов (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти) будут выбирать мэров, а также пройдет второй тур выборов 42 мажоритарных депутатов местных сакребуло (муниципальные советы) в 24 различных муниципалитетах. На выборах 2 октября кандидаты в мэры от Грузинской мечты победили в первом туре в 44 муниципалитетах.

Главный редактор «Civil Georgia» Отар Кобахидзе запечатлел рекламные постеры избирательных субъектов на фотографиях, сделанных на улицах Тбилиси и Батуми.

Предвыборный плакат кандидата в мэры Батуми от Грузинской мечты Арчила Чиковани, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе с обещанием — «Ваучер на 500 лари для социально незащищенных пенсионеров», октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе с обещанием — «Ни одной бездомной семьи в Тбилиси», октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от ЕНД Ники Мелия с обещанием — «100 студентов в лучших университетах мира каждый год», октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Избирательные билборды кандидата в мэры Тбилиси от ГМ Кахи Каладзе на жилых корпусах на улице Георгия Цабадзе, Тбилиси, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от ЕНД Ники Мелия с обещанием — «Ежемесячная надбавка в размере 100 лари тбилисским пенсионерам», октябрь 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от ЕНД Ники Мелия с обещанием — «Бесплатное питание в публичных школах Тбилиси», октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси ГМ Кахи Каладзе с призывом — «Приходи на выборы, доведем победу до конца», октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от ГМ Кахи Каладзе на городском транспорте, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер потенциального коалиционного правительства столицы с надписью — «Нас вместе больше!» — октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Избирательные билборды кандидата в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Кахи Каладзе, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Рекламные щиты кандидатов в мэры Тбилиси от Грузинской мечты и Единого национального движения, Кахи Каладзе и Ники Мелия, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Избирательные щиты кандидатов от оппозиции и правящей партии на площади Республики, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Предвыборный баннер потенциального коалиционного правительства оппозиции с надписью — «Нас вместе больше!», октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Бродячая собака перед предвыборным баннером кандидата в мэры от Грузинской мечты Кахи Каладзе, октябрь, 2021 г. фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Избирательные баннеры кандидата в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Кахи Каладзе и уже избранного мажоритарного депутата Сакребуло Тбилиси от Грузинской мечты в округе Мтацминда Зураба Абашидзе, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

