ახალქალაქის მიტროპოლიტი ყარაბაღში მშვიდობისკენ მოუწოდებს 

ახალქალაქის, კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა, ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ ქართველებმა „ყველაფერი უნდა გააკეთონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად“.

„ჩემს ეპარქიაში, დიდ უმრავლესობას, 97%-ზე მეტს ეთნიკური სომხები წარმოადგენენ. მე სომხების გარემოცვაში ვცხოვრობ, მათ ვეკონტაქტები, მათზე ვზრუნავ და მიყვარს ისინი. ამის გამო, ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ყარაბაღში განვითარებული მოვლენები“, – განაცხადა მიტროპოლიტმა 5 ოქტომბერს გაკეთებულ საჯარო მიმართვაში.

მან ხაზი გაუსვა, რომ ჯავახეთში არასდროს ყოფილა კონფლიქტი აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის. „[ამიტომ], პირადად მე, ქართველებსა და ქართულ სახელმწიფოს არ გვაქვს უფლება, რომ ვინმეს მხარე დავიკავოთ“, – თქვა მიტროპოლიტმა.

მან მხარეებს „საერთო ენის გამონახვისკენ“ და საომარი მოქმედებების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. „ღრმად მჯერა, რომ როგორც აზერბაიჯანელები, ისე სომხები შეძლებენ საკუთარ თავზე მაღლა დადგომას“, – დასძინა მანვე.

მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებები 27 სექტემბერს განახლდა, რაშიც ერევანი და ბაქო ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საქართველომ მხარეებს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ არაერთხელ მოუწოდა.

