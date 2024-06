Посол Грузии в Словении подал в отставку

Бывший посол Грузии Ираклий Коплатадзе объявил о своей отставке из Министерства иностранных дел страны. В последний раз он занимал должность посла Грузии в Словении. В своем посте на Facebook он написал, что уходит в отставку после 18 лет непрерывной дипломатической службы, заявив, что для него было «привилегией» служить «интересам независимости Грузии и ее вступления в Европейский Союз и НАТО».

Бывший посол подчеркивает достижения Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС и благодарит коллег «в стране и за рубежом, послов Грузии международного уровня, сотрудников моих посольств в разных странах, министров, премьер-министров и президентов, с которыми мне приходилось работать» и кто внес хотя бы небольшой вклад на историческом пути к членству Грузии в ЕС и НАТО». Посол также пишет: «я не прощаюсь. Мы встретимся на службе стране. куда мы идем? В Европу!».

В своем посте на Facebook бывший посол также говорит об оскорбительных телефонных звонках, которые он получил с азербайджанских номеров в связи с тем, что, как он пишет, выразил торенантность по отношению к «конституционной гарантии современной грузинской государственности», президенту Грузии (не сразу понятно, являются ли звонки, упомянутые бывшим послом, частью масштабной кампании запугивания критиков режима, многие из которых получали угрозы с зарубежных телефонных номеров).

Ранее до этого президент Саломе Зурабишвили направила видеообращение послам Грузии в Европе и США, собравшимся на конференции премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Берлине: «Вы находитесь прямо там, в центре Европы, и там слышите ложь. Ложь о том, что наш европейский путь продолжается». Президент также сказала: «я не буду вас ничему учить и ничего вам диктовать, но я хочу вам сказать, что 26 октября пройдут не обычные выборы для простых граждан, но время вашего выбора уже наступило».

Ираклий Коплатадзе с 2018 года был чрезвычайным и полномочным Послом Грузии в Республике Словения, а до этого в 2013-2018 годах возглавлял дипломатическую миссию Грузии в Турции.

