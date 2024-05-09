Посол Гоча Джавахишвили. Источник: страница Гочи Джавахишвили в Twitter
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Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об «иноагентах»

Civil.ge Send an email 09/05/2024 - 18:46
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Посол Грузии во Франции и Монако Гоча Джавахишвили объявил о своей отставке 9 мая. По его словам, «среда и настрой, которые возникли в отношениях с нашими друзьями и зарубежными партнерами из-за реинкарнированного законопроекта (об иностранных агентах), крайне затрудняют работу лично мне, как чрезвычайному и полномочному послу Грузии во Французской Республике и Монако».

«Лично я не знаю никого вокруг себя, ни в правительстве, ни среди дипломатов, кто был бы открыто пророссийски настроен. Понимаю, что это может быть своеобразной тактикой для достижения определенной цели. Однако я больше не вижу своей роли и ресурса в этом направлении: двигаться в сторону Европы и защищаться от Европы», – написал Джавахишвили в Facebook.

«Также честно скажу, что и протест, и удовлетворение мы должны выразить на выборах. Не хочу, чтобы мое искреннее мнение было воспринято, как политический демарш в чью-то пользу или во вред кому-то. Хочу после долгих колебаний избавиться от бремени, с которым, как мне кажется, больше не могу справиться», – сказал он, – «Даже если я ошибаюсь, я не пожалею об этом. Я буду действовать только по велению своей совести».

Посол Джавахишвили подтвердил свою приверженность европейскому будущему Грузии и сказал: «твердо верю, что Грузия уже достаточно укрепилась в национальных ценностях, мы знаем цену свободы и независимости. Грузинский народ так много видел и испытал от России, что грузинская земля никогда не будет плодородной для русских семян и саженцев».

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Civil.ge Send an email 09/05/2024 - 18:46
22 1 minute read

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