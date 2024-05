Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об «иноагентах»

Посол Грузии во Франции и Монако Гоча Джавахишвили объявил о своей отставке 9 мая. По его словам, «среда и настрой, которые возникли в отношениях с нашими друзьями и зарубежными партнерами из-за реинкарнированного законопроекта (об иностранных агентах), крайне затрудняют работу лично мне, как чрезвычайному и полномочному послу Грузии во Французской Республике и Монако».

«Лично я не знаю никого вокруг себя, ни в правительстве, ни среди дипломатов, кто был бы открыто пророссийски настроен. Понимаю, что это может быть своеобразной тактикой для достижения определенной цели. Однако я больше не вижу своей роли и ресурса в этом направлении: двигаться в сторону Европы и защищаться от Европы», – написал Джавахишвили в Facebook.

«Также честно скажу, что и протест, и удовлетворение мы должны выразить на выборах. Не хочу, чтобы мое искреннее мнение было воспринято, как политический демарш в чью-то пользу или во вред кому-то. Хочу после долгих колебаний избавиться от бремени, с которым, как мне кажется, больше не могу справиться», – сказал он, – «Даже если я ошибаюсь, я не пожалею об этом. Я буду действовать только по велению своей совести».

Посол Джавахишвили подтвердил свою приверженность европейскому будущему Грузии и сказал: «твердо верю, что Грузия уже достаточно укрепилась в национальных ценностях, мы знаем цену свободы и независимости. Грузинский народ так много видел и испытал от России, что грузинская земля никогда не будет плодородной для русских семян и саженцев».

