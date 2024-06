Премьер Кобахидзе провел встречу с послами Грузии в Берлине

20 июня в Берлине под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе прошла встреча с послами Грузии. На встрече присутствовали послы Грузии в США и европейских странах, а также постоянные представители Грузии в Евросоюзе, НАТО и других международных организациях. На встрече обсуждались внешнеполитические приоритеты Грузии, задачи, стоящие перед страной, и планы на будущее. После встречи премьер-министр поговорил с представителями СМИ о таких вопросах, как вступление в Евросоюз и НАТО, закон об иностранных агентах и ​​отношения с Китаем.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече премьер-министр подчеркнул особую важность работы грузинских дипломатов по защите интересов Грузии на международной арене и поблагодарил их за работу. Согласно пресс-релизу, на встрече послы получили конкретные поручения от премьер-министра.

Комментарии премьер-министра для СМИ

Отношения с Западом

В беседе с представителями СМИ на тему амбассадориала, премьер-министр Кобахидзе подчеркнул, что интеграция в Евросоюз и постоянный прогресс в этом направлении являются приоритетом внешней политики Грузии. Он неоднократно повторил, что «отношения с ЕС и США необходимо перезагрузить и улучшить». Он отметил, что, несмотря на определенные сложности в отношениях между Евросоюзом и Грузией, он верит, что к 2030 году Грузия станет государством-членом Евросоюза. По словам премьер-министра, эта основная цель очень ясна, но есть определенные нюансы, которые необходимо обсудить, и на амбассадориале стало возможным обсудить детали и планы действий, которые укрепят международные позиции Грузии.

Относительно того, чего премьер-министр ожидает от Запада в ближайшем будущем, он сказал: «наш главный посыл нашим партнерам заключается в том, что отношения необходимо перезагрузить и улучшить во всех направлениях, это касается США и это касается ЕС. Многое испортилось в тот период, когда Келли Дегнан (бывший посол США) и Карл Харцель (бывший посол ЕС) работали в Грузии. С тех пор возникли проблемы, возникли трудности. Однако все подлежит перезагрузке, восстановлению, главное, чтобы мы получили соответствующие шаги со стороны наших партнеров… Я уверен, что как только региональная и глобальная ситуация улучшится, это напрямую отразится на улучшении отношений между Грузией и Евросоюзом и между Грузией и США. Мы возлагаем большие надежды на то, что война в Украине скоро закончится. Украине нужен мир, и конечно это будет одним из факторов, который поможет улучшить отношения».

Кобахидзе также задали вопрос о предстоящем заседании Совета иностранных дел, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят, среди прочего, санкции против Грузии. Премьер-министр еще раз подчеркнул необходимость перезагрузки отношений и заявил: «мы ожидаем, что структуры ЕС предпримут прагматичные шаги». Он также отметил, что «в конце концов вы все увидели, что против закона (об иностранных агентах) не было приведено ни одного аргумента. Мы неоднократно предлагали публичное обсуждение нашим партнерам, но каждый раз нам отказывали. В конце концов все увидели, что критика не имеет под собой никаких оснований. На таком фоне необходимо проявить прагматичный подход к Грузии, чтобы обеспечить укрепление отношений между Грузией и ЕС. Был, так сказать, переизбыток заявлений по поводу тех или иных мер, хотя на самом деле такие шаги были бы контрпродуктивны».

Кобахидзе кратко прокомментировал предстоящий саммит НАТО и заявил, что не возлагает на него больших ожиданий. «В целом, что касается расширения НАТО, лидеры НАТО публично заявляют, что на данном этапе расширение НАТО не является тем вопросом, который может активно обсуждаться, поэтому мы не ожидаем существенных изменений со стороны саммита НАТО. Мы, конечно, готовы к тесному партнерству с НАТО, это была наша задача до сих пор, и мы обязательно продолжим работать в этом направлении».

Китайско-грузинские отношения

Премьер-министра попросили прокомментировать заявление посла США в Грузии Робин Данниган относительно китайско-грузинских отношений. Прежде всего, он выразил свое уважение послу и выразил надежду, что посол восстановит отношения между США и Грузией. Что касается китайско-грузинских отношений, Кобахидзе сказал: «думаю, что и здесь наблюдается абсолютно несправедливое отношение со стороны конкретных, так сказать, стран-партнеров. На самом деле всем известно, что Китай является одним из важнейших торговых партнеров ЕС и США. Когда мы слышим критику Грузии по поводу углубления экономических отношений с Китаем в таких условиях, это, конечно, двойной стандарт, и такой двойной стандарт для нас абсолютно неприемлем. Важным и необходимым условием здоровых отношений является справедливость, справедливые оценки. К сожалению, мы часто слышим несправедливые оценки шагов, предпринимаемых нашим государством. Эти шаги служат национальным интересам нашей страны, и поэтому, естественно, мы продолжим действовать в соответствующем направлении и в дальнейшем. Двойные стандарты и несправедливость контрпродуктивны для улучшения отношений между нами и странами – нашими партнерами».

Другие вопросы

В беседе с журналистами премьер-министр еще раз затронул тему закона об иностранных агентах. По его словам, критика закона необоснованна и указал на принятый в Канаде закон о прозрачности иностранного влияния. «Принятие закона о прозрачности служит предотвращению иностранного влияния и защите суверенитета страны. Поэтому кампания против закона о прозрачности в Грузии оказалась полным фарсом. Пример Канады – еще одно очень яркое тому подтверждение. Кампания, которую мы видели в Грузии против закона о прозрачности, была просто позорной. Когда вы критикуете закон без каких-либо аргументов, это просто позор».

Он в очередной раз озвучил обвинения в адрес «Единого национального движения» и заявил, что партия хочет видеть в Грузии сценарий, который развивался в Украине. «Хочу заверить представителей «Национального движения», что украинский сценарий не будет развиваться в Грузии и украинизация Грузии не произойдет ни при каких обстоятельствах. Это то, для предотвращения чего мы сделаем максимум», – сказал премьер-министр.

Наконец, премьер-министр Кобахидзе коснулся также списка футболистов, которых президент Саломе Зурабишвили наградит Медалью Почета в сентябре 2024 года. Он отметил, что первоначальный список игроков был передан президенту после консультаций с Федерацией футбола Грузии и Национальной сборной. «Саломе Зурабишвили решила исключить из этого списка конкретные имена, среди них есть люди, имеющие особые заслуги перед грузинским футболом. Когда вы исключите Александра Иашвили из списка лиц, награждаемых Орденом Почета, это означает, что вы ничего не поймете в грузинском футболе», – заявил премьер-министр.

