Специальная следственная служба отреагировала на рекомендации Комитета министров ЕС по делам «группы Цинцабадзе»

Специальная следственная служба сообщила 18 июня, что на основании рекомендаций Комитета министров Совета Европы, в результате изучения и анализа материалов дела и решений Европейского суда она вынесла постановления по делам «группы Цинцабадзе». Специальная следственная служба приняла решение продолжить расследование дела «Очигава против Грузии» и в то же время не возобновлять расследование дела «Мачаликашвили и др. против Грузии».

Специальная следственная служба отмечает, что Европейский суд по правам человека по делу «Очигава против Грузии» в своем решении от 16 февраля 2023 года установил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции (пытки), как по существу, так и с процессуальной точки зрения, в отношении ненадлежащего обращения с заявителем, некоторые эпизоды чего приравнивались к пыткам. Хотя национальные суды по делу Очигава признали семерых сотрудников Глданской тюрьмы виновными в систематическом жестоком обращении с заключенными, включая заявителя, при исполнении ими служебных обязанностей, что имело место в 2011-2012 годах, Европейский суд счел, что были еще эпизоды пыток, по которым расследование не было завершено. Соответственно, служба сочла целесообразным провести/продолжить расследование по факту унизительного и бесчеловечного обращения с Акакием Очигава со стороны отдельных сотрудников Специальной пенитенциарной службы, при наличии признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 1443 Уголовного кодекса Грузии.

Что касается дела «Мачаликашвили и другие против Грузии», Европейский суд по правам человека вынес решение 19 января 2023 года и установил, что государство не нарушило существенную часть статьи 2 Конвенции (право на жизнь). Жалоба была признана неприемлемой в связи с нарушением статьи 3 Конвенции. Несмотря на это решение, государство нарушило только процессуальную часть статьи 2 Конвенции. В Специальной следственной службе заявили, что считают целесообразным дождаться рекомендаций Комитета министров Совета Европы, чтобы найти наилучший способ эффективной реализации указанного решения Европейского суда, и только после этого принимать решение о возобновлении расследование.

В марте 2024 года Комитет министров вынес рекомендацию по делу «Мачаликашвили и др. против Грузии», в которой лишь оговаривается, что следственный орган должен рассмотреть указанное дело и обсудить целесообразность возобновления расследования. Следуя этой рекомендации, ведомство изучило дело и закрыло его в январе 2020 года. В агентстве заявили, что нет необходимости возобновлять расследование, поскольку первоначальное расследование было «тщательным», включая быстрые действия, сбор доказательств и опросы. Европейский суд признал эти усилия, но также указал на процессуальные недостатки, такие как привлечение к предварительному расследованию сотрудника СГБ и задержка допроса сотрудников спецназа.

По заявлению Специальной следственной службы, риск согласования позиций гипотетически существовал бы, по крайней мере, в условиях, когда они работают в одном ведомстве и имеют длительную историю знакомства. Соответственно, задачи расследования, которые были связаны с допросом спецназовцев и получением от них подробной информации о случившемся, были выполнены. «Поэтому возобновление расследования по данному делу не имеет достаточных оснований и нецелесообразно».

26 декабря 2017 года Служба государственной безопасности провела в Панкисском ущелье спецоперацию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, в ходе которой был смертельно ранен 18-летний житель ущелья Темирлан Мачаликашвили. Он скончался 10 января 2018 года в многопрофильной клинической больнице имени Святого Архангела Михаила в Тбилиси. Тогда в СГБ пояснили, что он пытался взорвать ручную гранату в ходе спецоперации, когда хотел оказать сопротивления, и за этим последовало применение со стороны СГБ «соразмерной силы». Семья Мачаликашвили опровергает эту версию и утверждает, что он спал, когда сотрудники СУС вошли в помещение и открыли огонь.

“Решения, принятые службой по делу Мачаликашвили и Очигава, будут направлены Комитету министров Совета Европы и заявителям», – заявили в Специальной следственной службе.

