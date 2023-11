Центр социальной справедливости призывает к исполнению решения ЕСПЧ по делу Мачаликашвили

В заявлении, опубликованном 20 ноября, Центр социальной справедливости призвал Специальную следственную службу надлежащим образом выполнить решение Европейского суда по правам человека по делу о лишении жизни Темирлана Мачаликашвили и безотлагательно возобновить расследование дела на национальном уровне.

26 декабря 2017 года Служба государственной безопасности провела в Панкисском ущелье спецоперацию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, в ходе которой был смертельно ранен 18-летний житель ущелья Темирлан Мачаликашвили. Он скончался 10 января 2018 года в многопрофильной клинической больнице имени Святого Архангела Михаила в Тбилиси. Тогда в СГБ пояснили, что он пытался взорвать ручную гранату в ходе спецоперации, когда пытался оказать сопротивление, за чем последовало применение «соразмерной силы» со стороны СГБ.

19 января Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Мачаликашвили и другие против Грузии». Суд единогласно установил нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) в процессуальной части, а в части по существу не установил нарушения права на жизнь.

Согласно заявлению Центра социальной справедливости, «именно принципиальные ошибки в расследовании лишили Европейский суд возможности судить о нарушении существенной (содержательной) части права на жизнь». В организации отметили, что именной в этой части решение от 19 января 2023 года и было обжаловано 18 апреля 2023 года от имени семьи Мачаликашвили. Однако Большая палата Европейского суда признала жалобу недопустимой 22 мая 2023 года, после чего решение по делу вступило в силу.

По заявлению организации, Комитет министров Совета Европы контролирует выполнение решения, в том числе и в других опасных для жизни случаях.

«Комитет включил дело Мачаликашвили в группу дел о посягательстве на жизнь против Грузии (группа Цинцабадзе) и начал за ним усиленный надзор. После этого, 23 октября 2023 года, Центр социальной справедливости представил Комитету министров письменный отчет об индивидуальных и общих мерах, которые необходимо принять для реализации решения», – говорится в сообщении организации.

Центр социальной справедливости призывает к возобновлению расследования на национальном уровне. Он также требует системных институциональных изменений со стороны грузинского государства. По мнению организации, необходимо повысить ответственность СГБ при проведении спецопераций; устранение барьеров, связанных с доступом к конфиденциальным материалам для потерпевших и их адвокатов в ходе расследования; Постепенная реализация процессуальных прав потерпевших лиц, включая изменение расплывчатой ​​и несовершенной правовой практики стандарта предоставления статуса потерпевшего лица; Изменение негативной практики системного безразличия государства к случаям эффективного расследования преступлений правоохранительными органами.

В Центре социальной справедливости заявляют, что уже обратились в Специальную следственную службу с просьбой возобновить дело и возобновить расследование на национальном уровне. «После нашего обращения Специальная следственная служба формально не отказала в начале расследования, а поделилась с нами в письменной форме совершенно ничем не обоснованным и расплывчатым объяснением, что ведомство в ближайшие 6 месяцев проведет консультации с Комитетом министров для обеспечения планирования шагов, связанных с выполнением решения», – заявили в организации, добавив, что процедура Комитета министров не предусматривает возможности каких-либо консультаций с конкретными государственными органами в части исполнения решений Европейского суда.

В организации считают, что «такая позиция Специальной следственной службы больше похожа на умышленную задержку возобновления расследования». «Если расследование затянется, существует риск того, что важные следственные действия через какое-то время не смогут быть проведены должным образом и будет сложно достичь правильного правового результата по делу. В то же время такой подход Специальной следственной службы показывает общее непонимание процедур исполнения решений Европейского суда и негативно влияет на доверие к этому новому ведомству», – заявили в организации.

