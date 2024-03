Комитет министров Совета Европы требует своевременного расследования дел группы Цинцабадзе

12-14 марта Комитет министров Совета Европы выразил «серьезную обеспокоенность» несвоевременным исполнением Грузией решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам группы Цинцабадзе, которые касаются смерти, пыток и других форм ненадлежащего обращения, а также неэффективного расследования этих действий, в большинстве из которых участвовали сотрудники правоохранительных органов и вина сотрудников тюремных учреждений очевидна.

Комитет министров прекратил надзор над делами Мзекалишвили, Копадзе и Чантладзе, поскольку власти Грузии «выполнили свое обещание провести новое расследование». Они также прекратили дела Цинцабадзе, Миндандзе, Немсицверидзе и Микиашвили (по событиям 2006 года), поскольку дальнейшее расследование по этим делам невозможно «из-за отсутствия возможности получить дополнительные доказательства, а также истечения срока давности».

Хотя Комитет министров и отметил прогресс в расследовании убийства сержанта Роина Шавадзе, он «выразил серьезную обеспокоенность неоперативным характером других расследований и еще раз призвал власти принять все необходимые меры для их быстрого и тщательного завершения».

Комитет также призвал власти Грузии «предоставить сводную информацию обо всех текущих расследованиях, включая шаги, предпринятые для преодоления препятствий, и следственные меры, запланированные для достижения конкретных результатов». Кроме того, комитет призвал власти обеспечить ускоренное повторное рассмотрение материалов дел Мачаликашвили и др. и Очигава и проинформировать истцов и комитет о решении возобновить эти расследования.

Рекомендации Комитета министров

Комитет министров Совета Европы призывает власти Грузии усилить независимость и эффективность Специальной следственной службы, основной функцией которой является расследование серьезных нарушений прав человека, совершенных государственными служащими, а также обеспечить независимость службы от прокуратуры.

Комитет также отмечает, что, несмотря на удовлетворительное решение Конституционного Суда о расширении возможностей потерпевших по пересмотру решений прокуратуры в суде, сохраняются серьезные опасения по поводу недостатков в предоставлении потерпевшим официального процессуального статуса, что является основным условием их активного участия в расследовании. Министры призывают власти Грузии принять законодательные или практические меры для систематического и устойчивого решения этой проблемы.

Комитет министров призывает Грузию внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить безнаказанность и обеспечить соблюдение требований Конвенции. Он также призывает страну укрепить механизмы борьбы с ненадлежащим обращением.

«Мачаликашвили и другие против Грузии»

«Мачаликашвили и другие против Грузии» — одно из дел, входящих в группу Цинцабадзе, по которому Европейский суд по правам человека 19 января 2023 года единогласно признал нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь ) в процессуальной части, а в материальной части не установил нарушения права на жизнь.

26 декабря 2017 года Служба государственной безопасности провела в Панкисском ущелье спецоперацию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, в ходе которой был смертельно ранен 18-летний житель ущелья Темирлан Мачаликашвили. Он скончался 10 января 2018 года в многопрофильной клинической больнице имени Святого Архангела Михаила в Тбилиси. Тогда в СГБ пояснили, что он пытался взорвать ручную гранату в ходе спецоперации, оказывая сопротивление, за которым последовало применение «соразмерной силы» со стороны СГБ. Семья Мачаликашвили опровергает эту версию и утверждает, что он спал, когда сотрудники СГБ вошли в комнату и открыли огонь.

20 марта местная неправительственная организация «Центр социальной справедливости», защищающая права Мачаликашвили, заявила, что рекомендации Комитета министров полностью соответствуют требованиям грузинских неправительственных организаций к властям. По данным организации, она уже 11 месяцев безуспешно просит Службу специальных расследований возобновить расследование.

«С этой целью мы представили в Службу специальных расследований перечень важных следственных действий, проведение которых имеет решающее значение в рамках нового расследования. Также мы просили возбудить расследование по факту фальсификации и уничтожения доказательств в рамках расследования, проведенного прокуратурой», – сообщили в организации, добавив, что «к сожалению, вновь созданная Специальная следственная служба оставляет эти запросы без ответа на протяжении многих месяцев, что вызывает обоснованные сомнения в независимости указанной службы».

«Мы призываем власти в соответствии с рекомендацией Комитета министров немедленно возобновить расследование по делу Темирлана Мачаликашвили и обеспечить проведение всех необходимых следственных действий», – говорится в заявлении организации.

