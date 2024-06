27 человек задержаны за наркопреступления

19 июня МВД Грузии сообщило, что по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, задержаны 27 человек, как граждан Грузии, так и иностранных государств, в том числе 15 торговцев наркотиками.

Факты расследуются по статьям 260, 18-260, 19-260, 261, 262, 265, 273 и 19-273 Уголовного кодекса Грузии. Задержанным инкриминируется незаконное хранение наркотических средств в крупных и особо крупных размерах, а также незаконное хранение наркотического средства «марихуана» и психотропных веществ, подготовка для продажи и попытка продажи, им грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

В ходе личного обыска и обыска жилища лиц, задержанных по обвинению в наркопреступлениях, правоохранители также изъяли большое количество наркотических средств, в том числе: «героин», «кокаин», «бупренорфин», «морфин», «тебаин», «кодеин», «метадон», «альфа-ПВП», «мефедрон», «клефедрон», «метамфетамин», «лирика» и «марихуана».

Полиция также изъяла у обвиняемых крупную сумму денег и электронные весы в качестве вещественных доказательств.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)