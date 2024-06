ЦИК отвергает обвинения «Мтавари архи» в защите интересов власти

17 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отреагировала на сюжет оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» о предстоящих парламентских выборах, в котором обсуждаются возможные манипуляции на октябрьских парламентских выборах и делается особый акцент на внедрении электронного голосования. ЦИК обвинила телекомпанию «Мтавари» в «очередной попытке дискредитации электронных выборов и Избирательной администрации». По заявлению ЦИК, канал не связывался с ним для комментариев, несмотря на его готовность отвечать на вопросы СМИ.

В сюжете «Мтавари архи» говорится, как будет проводиться голосование на выборах в октябре 2024 года и чем оно будет отличаться от предыдущих выборов, поскольку впервые большая часть страны будет голосовать с использованием электронных технологий. Автор сюжета подчеркивает, что «на выборах 2024 года оба устройства – и устройство идентификации, и устройство электронного подсчета голосов – окажутся в руках тех членов комиссии, которые избираются или назначаются ЦИК, то есть «Грузинской мечтой». В сюжете представители политических партий, в том числе входящие в состав ЦИК, вспоминают о широко распространенной практике манипулирования выборами, в том числе о возможности каруселей, запугивания избирателей и подкупа избирателей.

Телевизионный сюжет подчеркивает обеспокоенность по поводу возможной фальсификации списков избирателей и, в частности, выражает опасения по поводу таких манипуляций, как внесение несанкционированных изменений в списки избирателей. Оппоненты сюжета утверждают, что высокая явка избирателей необходима для того, чтобы правящая партия не смогла сфальсифицировать результаты выборов.

ЦИК раскритиковала журналиста и отдельных членов ЦИК за необоснованные заявления в материале. «В вышеупомянутом сюжете и журналист, и некоторые члены ЦИК, назначенные политическими партиями, сделали голословные и безосновательные заявления о том, что ЦИК защищает интересы власти, участковые избирательные комиссии комплектуются другой институцией, а не ЦИК и т.д. Следует подчеркнуть, что высказывания как журналиста, так и некоторых членов ЦИК четко подтверждают, что единственная задача распространения этой информации – посеять недоверие среди избирателей к Избирательной администрации и избирательному процессу, чтобы в дальнейшем использовать это недоверие в соответствии с политическими интересами», – заявляют в ЦИК.

ЦИК также обвинила представителей оппозиции и отметила, что они «перешли к неприкрытой повестке дня дискредитации и нанесения ущерба процессу, что неприемлемо согласно грузинскому законодательству и международным стандартам, поскольку член комиссии не должен представлять назначающую политическую партию, а должен быть нейтральным и беспристрастным».

ЦИК отвергла обвинения, в том числе о т.н. карусели, связывания устройства верификации с Интернетом и какую-либо возможность манипулирования списками избирателей.

«В то же время еще раз напоминаем общественности, что Центральная избирательная комиссия состоит из 17 членов, в том числе 8 избранных по профессиональным признакам и 9 назначенных политическими партиями, и решения принимает комиссия, а не один человек, что в свою очередь, свидетельствует о высоком уровне представительства и инклюзивности», – заявила ЦИК.

Недавно Парламент принял поправки в Избирательный кодекс, которые меняют порядок избрания председателя и членов ЦИК по профессиональным признакам. Согласно новому закону, председатель ЦИК и члены ЦИК, обладающие профессиональной квалификацией, будут выдвигаться председателем Парламента, а не президентом. Для избрания кандидата на пост председателя/члена ЦИК необходима поддержка 3/5 членов Парламента (90 голосов); Но если Парламент не сможет избрать кандидата на пост председателя/члена ЦИК 90 голосами, Парламент сможет проголосовать за него повторно большинством (76 голосов) при следующем голосовании. Для этого Парламенту предоставляется возможность двух попыток. Если Парламенту дважды не удастся избрать кандидата с 76 голосами, в таком случае полномочия по назначению председателя/члена ЦИК передаются президенту страны. Следует отметить, что согласно законопроекту, председатель/член ЦИК будет назначаться на полный срок в 5 лет, даже если он будет избран при низком кворуме.

В результате изменений была упразднена должность заместителя председателя ЦИК, которая предназначена для представителя оппозиции.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но Парламент преодолел его вето. Между тем, оппозиция и неправительственные организации подчеркнули, что изменения подрывают нейтралитет ЦИК. Они также заявили, что эти изменения не соответствуют девяти условиям Еврокомиссии и рекомендациям Венецианской комиссии.

