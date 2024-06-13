НПО осуждают управляемое властями Грузии насилие над гражданами
Более двадцати местных неправительственных организаций опубликовали 13 июня совместное заявление, осуждающее «все факты» насилия. управляемые со стороны властей «Грузинской мечты», включая кампанию запугивания политических оппонентов, представителей гражданского общества и активистов.
Организации заявляют, что власти «больше не удается подчинить себе грузинский народ пропагандой и, разозлившись на народ, применяет к нему физическое насилие».
«Чиновники, занимающие высокие политические должности, поощряют насилие с помощью публичных заявлений, а подчиненные им неформальные группы осуществляют телефонные звонки, ругаются, угрожают, наносят вред офисам и жилым домам, а также применяют насилие в отношении наших граждан», – говорится в заявлении неправительственных организаций, – «Правоохранительные органы утратили свою конституционную функцию и превратились в инструмент политических репрессий в руках властей».
Организации осуждают «все факты насилия, совершенные властями против грузинского народа, мы документируем их и верим, что недалек тот момент, когда эти факты будут справедливо расследованы и, заказчики и исполнители насилия будут наказаны».
В организациях еще раз отметили, что власть сама является заказчиком насилия и что «режим олигарха больше не может найти общий язык с гражданами и пытается прикрыть свою слабость насилием».
“Мы выражаем нашу солидарность с каждым гражданином Грузии, подвергшимся нападкам со стороны властей, и благодарим их за достойную гражданскую позицию», – говорится в заявлении.
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