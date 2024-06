После заявления спикера Парламента о «кампании террора» против депутатов был избит еще один активист

В ходе еще одного эпизода целенаправленных репрессий против оппонентов власти, который имел место 11 июня, Зука Бердзенишвили, активист и сын одного из лидеров Республиканской партии Давида Бердзенишвили, был жестоко избит тремя людьми возле своего дома.

Инцидент произошел после того, как часом ранее председатель Парламента Шалва Папуашвили опубликовал в соцсети пост, где отреагировал на недавние случаи противостояния между гражданами и депутатами, поддержавшими закон об «иностранных агентах», и обвинил граждан, которые при встречах с депутатами в публичных местах выражают свое негодование, «в политически мотивированном терроре». Папуашвили написал в Facebook: «Естественно, что сцены якобы «разгневанного гражданина», поставленные для СМИ, на самом деле являются организованной и политически мотивированной кампанией террора, которая проводится во имя Европы. Доноры, игнорируя политический экстремизм организаций, которых они финансируют, производят нормализацию террора».

Одним из лиц, названных в посте Папуашвили, был Зука Бердзенишвили. В частности, председатель Парламента обвинил его в телефонных звонках с угрозами и оскорблениями в адрес депутатов.

После поста Папуашвили трое человек устроили засаду на Бердзенишвили возле его дома, подкрались к нему сзади и жестоко избили. Во время избиения один из нападавших также угрожал ему уничтожением жизни: «вот посмотришь, если в голову тебе не выстрелю».

Вскоре Бердзенишвили доставили в больницу. Ему сделали операцию на сломанном носу.

Семья Бердзенишвили связывает нападение с постом в соцсети председателя Парламента Шалвы Папуашвили. «Сегодня утром (Папуашвили) упомянул Зуку по имени и фамилии и натравили на него зондеров», — написал его отец Давид Бердзенишвили в Facebook.

Председатель Парламента позже, на заседании законодательного органа, отрицал свою причастность к инциденту и вместо этого вновь обвинил представителей гражданского общества в «терроре». Он заявил: «конечно, когда мы видим, что организации, финансируемые из-за границы, являются организаторами террора, языка ненависти и оскорблений, мы, конечно, всегда разоблачаем это».

В мае, когда в Парламенте обсуждался законопроект об «иностранных агентах», Шалва Папуашвили заявил, что политсовет «Грузинской мечты» принял решение создать базу данных, где «будет собрана информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим незаконным действиям, угрозам и шантажу или публично одобряет их».

За последние два месяца десятки оппонентов властей, представители гражданского общества, активисты и оппозиционные политики стали объектами нападения т.н. «титушек». По мере приближения октябрьских парламентских выборов сообщения о репрессиях распространяются ежедневно.

