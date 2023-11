Министериал обороны Азербайджана-Грузии-Турции

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в Министериале обороны Азербайджана, Грузии и Турции в Баку 27 ноября. В рамках визита Джуаншер Бурчуладзе провел двусторонние встречи со своими азербайджанским и турецким коллегами Закиром Хасановым и Яшаром Гюлером.

Трехстороннее сотрудничество в сфере обороны между Грузией, Турцией и Азербайджаном началось в 2012 году, и эти три страны принимают министериалы на ротационной основе. В этом году министериал принимал Азербайджан.

Трехсторонний министериал

По информации Минобороны Грузии, на встрече министры обороны обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности. Стороны подчеркнули, что эффективное региональное сотрудничество важно для безопасности, стабильности и устойчивого развития. Грузия еще раз подтвердила свою готовность внести свой вклад в укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Министр обороны Грузии подчеркнул важность углубления сотрудничества между тремя странами в сфере обороны, а также важность проведения совместных учений и тренировок. Согласно пресс-релизу Министерства обороны Грузии, он ознакомил своих коллег с основными направлениями реформирования оборонной системы Грузии. Бурчуладзе проинформировал коллег об изменениях, внесенных в Оборонный кодекс Грузии.

Встреча с министром обороны Азербайджана

В ходе двусторонней встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым министры обороны двух стран подписали План двустороннего сотрудничества на 2024 год. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил своего азербайджанского коллегу за прием Министериала обороны и отметил, что уважение, добрососедство и доверительное сотрудничество между странами имеют большое значение для безопасности региона.

По информации Министерства обороны Грузии, стороны обсудили вызовы, стоящие перед регионом. Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул, что в рамках инициативы мирного соседства Грузия готова содействовать диалогу и укреплению доверия между сторонами. Стороны обсудили сотрудничество между странами в сфере обороны в двустороннем и трехстороннем форматах.

Министры обороны отметили активное участие азербайджанских военных в международных учениях и курсах, запланированных в Грузии. Внимание также было сосредоточено на трехсторонних учениях. «Было выражено желание сохранить существующую динамику двустороннего и трехстороннего сотрудничества в сфере обороны, а также встреч стратегического уровня, которые будут способствовать развитию стран и региона», – отмечено в пресс-релизе Министерства обороны Грузии.

Встреча с министром обороны Турции

По информации Министерства обороны Грузии, на встрече со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером Бурчуладзе поблагодарил турецкую сторону за «сильную политическую и практическую помощь, непоколебимую поддержку, выраженную на пути евроатлантических устремлений».

Министр «сделал акцент на успешном сотрудничестве со стратегическим партнером в сфере обороны и подчеркнул вовлеченность Турции в процесс развития Сил обороны Грузии, материально-техническую и финансовую помощь», – говорится в пресс-релизе Министерства обороны. Грузии. Одной из основных тем обсуждения на встрече стала обстановка безопасности в регионе, вызовы безопасности и растущие угрозы в Черноморском регионе и мире. Разговор также коснулся вопросов сотрудничества с НАТО, военного образования и совместных военных учений.

По информации Министерства обороны Грузии, в следующем году встречи министров обороны Азербайджана-Турции-Грузии пройдут в Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)