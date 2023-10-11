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Источник: Министерство обороны Грузии
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Грузия, Азербайджан и Турция провели совместные командно-штабные учения

Civil.ge Send an email 11/10/2023 - 14:56
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Военнослужащие Сил обороны Грузии вместе с военнослужащими Азербайджана и Турции приняли участие в командно-штабных учениях ETERNITY-2023, которые прошли в Баку. В учениях также приняли участие представители Департамента охраны стратегических трубопроводов МВД Грузии.

По сообщению Министерства обороны Грузии, учения были направлены на защиту стратегически важных объектов, в том числе трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также региональных экономических проектов.

«Учения предусматривают координацию между военными трех стран, обмен опытом, а также создание единого плана действий и его реализацию согласно процессу планирования НАТО», – отметили в Министерстве обороны Грузии.

Трехсторонние командно-штабные учения проводятся с 2000 года по принципу чередования стран.

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Civil.ge Send an email 11/10/2023 - 14:56
7 Less than a minute

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