Грузия, Азербайджан и Турция провели совместные командно-штабные учения

Военнослужащие Сил обороны Грузии вместе с военнослужащими Азербайджана и Турции приняли участие в командно-штабных учениях ETERNITY-2023, которые прошли в Баку. В учениях также приняли участие представители Департамента охраны стратегических трубопроводов МВД Грузии.

По сообщению Министерства обороны Грузии, учения были направлены на защиту стратегически важных объектов, в том числе трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также региональных экономических проектов.

«Учения предусматривают координацию между военными трех стран, обмен опытом, а также создание единого плана действий и его реализацию согласно процессу планирования НАТО», – отметили в Министерстве обороны Грузии.

Трехсторонние командно-штабные учения проводятся с 2000 года по принципу чередования стран.

