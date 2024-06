В случае, если закон об «агентах» останется в силе, парламент Эстонии грозит резким ухудшением отношений с ЕС

11 июня парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление «О кризисе демократии в Грузии», в котором осудил решение правительства Грузии принять закон об «иностранных агентах» и отклониться от европейского пути. В заявлении говорится, что до тех пор, пока закон не будет отменен, Эстония будет блокировать членство Грузии в ЕС, вводить санкции против ее правительства и поддерживать дальнейшие санкции ЕС, включая приостановку безвизового режима.

В заявлении говорится, что Эстония постоянно поддерживает суверенитет, территориальную целостность Грузии и стремление присоединиться к ЕС и НАТО, включая ее статус кандидата. Затем парламент подчеркивает, что, приняв закон о «прозрачности иностранного влияния» и применив непропорциональную силу против демонстрантов, Грузия нарушила соглашение, достигнутое в рамках пакета расширения ЕС до 2023 года, и не осуществила реформы, необходимые для членства в ЕС.

«Правительство Грузии взяло на себя обязательство бороться с дезинформацией и нападками на ценности ЕС, включить оппозиционные партии и гражданское общество в политический процесс, обеспечить свободу собраний и выражения мнений, а также свободное функционирование гражданского общества. Вместо этого правительство Грузии и парламентское большинство, а также олигарх Бидзина Иванишвили в последние месяцы значительно активизировали свою риторику как против Европы, так и против Эстонии», – говорится в заявлении.

Строгие и всеобъемлющие санкции

Учитывая это, а также очевидную негативную оценку закона со стороны Венецианской комиссии, Рийгикогу призывает Парламент и правительство Грузии отозвать закон и прекратить насилие против демонстрантов, гражданского общества и оппозиционных политиков.

В заявлении также содержится призыв к властям расследовать дела должностных и частных лиц, применивших насилие в отношении мирных демонстрантов, выполнять свои обязательства и способствовать соблюдению верховенства закона, а также прав человека, осуществлять реформы, которых требуют подавляюще большинство граждан Грузии и которые остаются предпосылкой для вступления в ЕС.

Рийгикогу подчеркивает, что до тех пор, пока эти условия не будут выполнены, парламент считает необходимым, чтобы Эстония заблокировала все дальнейшие процессы, связанные со вступлением Грузии в Евросоюз. Парламент также призывает правительство Эстонии направить средства, выделенные на сотрудничество в целях развития, с поддержки государственных ведомств на поддержку гражданского общества Грузии.

В заявлении говорится, что Таллинну следует обратиться к Совету Евросоюза с просьбой запретить въезд основателю и почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, представителям правительства и лидерам парламентского большинства. Аналогичные запреты должны распространяться и на въезд в Эстонию.

Запрет на поездки по всему ЕС также распространяется на сотрудников полиции и служб безопасности, а также судей и прокуроров, участвующих в репрессиях против демонстрантов, оппозиции, СМИ и гражданского общества. Парламент призывает правительство Эстонии ввести аналогичные запреты.

Рийгикогу также выступает с инициативой приостановить действие Соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом до отмены закона.

В конце заявления парламент Эстонии выразил уважение «отважному грузинскому народу, который поддерживает демократическое и проевропейское будущее Грузии».

