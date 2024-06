Министр обороны Грузии находится с визитом в Азербайджане

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани 10 июня посетил Азербайджан и встретился со своим коллегой, генерал-полковником Закиром Гасановым. По информации Министерства обороны Грузии, разговор министров коснулся вопросов региональной безопасности, инициативы мирного соседства, предложенной Грузией, и «интенсивного» двустороннего сотрудничества между министерствами обороны.

Также обсудили формат трехстороннего сотрудничества, в котором участвуют Азербайджан, Турция и Грузия. Министр обороны Ираклий Чиковани на встрече подчеркнул существующее стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном. Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Грузии, стороны обсудили направления сотрудничества в сфере обороны между Грузией и Азербайджаном в расширенном формате.

Перед официальными встречами министр обороны отдал дань уважения и возложил венок к могилам общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его супруги, академика Зарифы Алиевой на «Аллее почёта» в Баку. В сопровождении делегации Ираклий Чиковани также украсил цветами мемориальный комплекс героев и почтил память погибших у мемориала «Вечный огонь».

Министр обороны Азербайджана заявил, что «отношения, установленные на основе стратегического партнерства с Грузией, развиваются и крепнут» и добавил, что на 2024 год запланировано 21 совместное военное мероприятие, по данным Министерства обороны Азербайджана. Министр Гасанов пригласил своего грузинского коллегу на V международную оборонную выставку Азербайджана ADEX, которая пройдет в Баку в сентябре этого года.

«Стороны выразили уверенность, что сотрудничество в сфере обороны между Азербайджаном и Грузией будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе», – говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

