TI Грузия: Поправки к антикоррупционному закону ухудшают существующие правила

«Международная прозрачность – Грузия» заявила, что принятые Парламентом Грузии 29 мая в третьем чтении поправки к закону «О борьбе с коррупцией» «не учитывают никаких критически важных рекомендаций Еврокомиссии и Венецианской комиссии», включая назначение главы Антикоррупционного бюро Парламентом и наделение бюро полномочиями по проведению расследований, а также «ухудшает существующие правила и поднимает вопросы о соответствии Конституции Грузии». По заявлению организации, изменения «в ряде случаев включают положения, которые не были рекомендованы ни Еврокомиссией, ни Венецианской комиссией».

В частности, организация обращает внимание на следующие пробелы в изменениях:

Упразднение регистрации политической партии

Согласно поправкам, упразднить регистрацию политической партии или ее ликвидацию можно на основании обращения главы Антикоррупционного бюро. В случае, если партия не представляет в Бюро финансовую декларацию в течение 2 календарных лет или все доходы и расходы в декларации, поданной в течение 2 лет подряд, равны нулю, Национальное агентство Публичного реестра аннулирует регистрацию указанной партии на основании по обращению главы Антикоррупционного бюро. После отмены регистрации оставшееся имущество партии будет передано в государственную казну.

Ссылаясь на Конституцию Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что «только Конституционный суд может упразднить партию, и то в таких случаях, когда «целью партии является свержение или изменение конституционного строя Грузии насильственным путем, посягательство на независимость страны, нарушение территориальной целостности, или когда партия занимается пропагандой войны или насилия, разжигает вражду». По заявлению организации, поправка, которая обеспечивает прекращение деятельности партии по решению административного органа, либо на том основании, что финансовая декларация не была представлена ​​или партия не имела доходов и расходов в течение двух лет подряд, «противоречит Конституции как по форме, так и по содержанию».

Кроме того, поправки наделяют Антикоррупционное бюро полномочиями проводить опрос физического лица; запросить информацию из публичного ведомства о физическом и юридическом лице, что вызывает определенные вопросы о назначении и необходимости данных изменений.

Доступ к специальным категориям персональных данных

Согласно принятым поправкам, Антикоррупционное бюро уполномочено запрашивать у публичных учреждений, физических и юридических лиц информацию, в том числе специальные категории персональных данных, такие как данные, связанные с расовой или этнической принадлежностью человека, политическими взглядами, религиозными, философскими или другими убеждениями, членстве в профессиональном союзе, о здоровье, сексуальной жизни.

По заявлению организации, указанного изменения не было в изначально инициированной версии, и соответственно, «необходимость этого изменения в пояснительной карточке не указана».

Ограничение публичности деклараций

Согласно принятым поправкам, если в заполненной должностным лицом декларации содержится ошибка, Антикоррупционное бюро вправе не публиковать декларацию этого должностного лица в течение двух месяцев до устранения ошибки, при этом информация, содержащаяся в нем, не подлежит разглашению в качестве публичной информации.

«Это изменение следует рассматривать как однозначно шаг назад, поскольку искусственное ограничение публичности декларации противоречит хорошей международной практике», – заявляет «Международная прозрачность – Грузия».

Исключение для Антикоррупционного бюро

Согласно еще одному изменению, которое будет внесено в Закон о юридических лицах публичного права, руководителю Антикоррупционного бюро больше не потребуется одобрение правительства для определения бюджета ведомства, штатного расписания, фонда заработной платы, а также надбавок, лимитов на закупку топлива и связь.

Передача новых полномочий Антикоррупционному бюро

С новыми изменениями вместо Бюро публичной службы Антикоррупционное бюро будет «разрабатывать и реализовывать программы по этике, добросовестности и подотчетности на публичной службе, а также изучать и обобщать практику соблюдения норм этики публичными служащими и разработать соответствующие рекомендации».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)