СГБ задержала двух граждан Грузии за связи с «Исламским государством»

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 6 июня, что в результате оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных в рамках текущего расследования террористических преступлений, двое граждан Грузии были задержаны по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

По той же информации, спецоперация проводилась одновременно в двух местах Батуми. В СГБ заявили, что из домов задержанных были изъяты автоматическое огнестрельное оружие, пистолеты, ручные гранаты, флаги с символикой террористической организации «Исламское государство» и различные виды доказательств, важных для следствия.

СГБ отмечает, что Контртеррористический центр СГБ ведет расследование по статьям 236 и 328 УК, которые предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 6 лет и от 10 до 17 лет. При этом активно проводятся контртеррористические мероприятия с целью выявления связей задержанных с террористической организацией «Исламское государство».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)