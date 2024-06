Грузинские докладчики слушаний в Конгрессе стали объектом критики со стороны «Грузинской мечты»

После состоявшихся 4 июня в Конгрессе США слушаний Хельсинкской комиссии по поддержке суверенитета и демократии Грузии, на которых с докладами выступили менеджер Программы европейской интеграции Фонда гражданского общества Иванэ Чхиквадзе и старший научный сотрудник «Чэтем Хаус» и бывший посол Грузии в ЕС Натали Сабанадзе, правящая «Грузинская мечта» начала против них целенаправленную кампанию буллинга.

Больше всего раздражение представителей «Грузинской мечты» и проправительственных телеканалов вызвало то, что Чхиквадзе и Сабанадзе в подробностях описали упадок демократии в Грузии, преследование инакомыслящих и насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов и т.н зондеров, а также прозвучавший на слушаниях призыв ввести санкции против тех, кто подрывает демократию в стране.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и депутаты от правящей партии сравнили Чхиквадзе и Сабанадзе с грузинским большевиком Серго Орджоникидзе. Премьер-министр заявил, что Чхиквадзе и Сабанадзе вели себя так же, как вели себя предатели Грузии столетие назад. «Эти люди, современные Серго Орджоникидзе, едут не в Москву, а в Вашингтон, чтобы как-то навредить нашей стране, а это, конечно, предательство. Единственная оценка, которую можно дать, это предательство… Когда человек предатель, он предаст тебя одинаково и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Берлине», – заявил Кобахидзе.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил: «мы видели Орджоникидзе 21-го века, которые доносят на свою Родину в законодательном органе другой страны и которые на допросе перед представителями законодательного органа другой страны давали показания против своей страны. Я не знаю, какой позор больше может постигнуть человека, чем это… Их полная природа – это Серго Орджоникидзе, так как он вводил 11-й армию в Грузию, так же они хотят ввести санкции или какое-то наказание в отношении Грузии, и для этого они едут в столицу чужой страны, чтобы донести на свою страну, потребовать наказания детей своих оппонентов».

Депутат «Грузинской мечты» Бека Одишария заявил: «я говорю Сабанадзе – было время, к нам подмазывалась, до этого подмазывалась к Саакашвили, а теперь подмазывается к Гахария, мне стало жаль Михаила Саакашвили в руках таких негодяе, и я бы гипотетически потребовал, чтобы его отпустили хотя бы на один день, чтобы он посмотрел в глаза Натали Сабанадзе».

В своем заявлении ответвление «Грузинской мечты», партия «Сила народа» раскритиковала Иванэ Чхиквадзе и Натали Сабанадзе за выступления на слушаниях в Конгрессе. «Сила народа» называет их «грузинами без Родины», и расценивает их выступление как «клоунаду, восполненную злобы и реваншизма».

Одной из первых с критикой двух докладчиков выступила Мака Бочоришвили, председатель парламентского Комитета по европейской интеграции, которая посвятила этому вопросу пространный пост в Facebook. Она назвала слушания в Конгрессе «спектаклем» и раскритиковала Конгресс за приглашение Сабанадзе и Чхиквадзе. Она сказала, что «было бы логично» пригласить действующих послов или кого-то, обладающего легитимностью, «чтобы они говорили от имени народа». Она также отметила: «если не хочешь слушать представителя большинства, то из широкого спектра парламентской оппозиции не нашли хотя бы одного человека, который бы с радостью выполнил эту роль… Глядя на допрошенных грузин в Конгрессе я тоже думаю, какой ценой вы должны поставить себя в такую ​​ситуацию – граждане той страны, чей паспорт у вас в кармане, в прямом эфире давать видеть, как вы их предаете».

Как и другие представители «Грузинской мечты», Бочоришвили называла грузинских докладчиков большевиками и даже фашистами. «Если обвинять власти Грузии в отклонении от европейских ценностей и при этом требовать наказания их детей за «преступления» виновных, то уже сложно определить, являются ли «ценности» таких людей большевистскими или скорее фашистскими. В обмен на честные выборы они умоляют чужой стране (даже ели это друг) наказать «Грузинскую мечту», чтобы избежать страшного поражения на выборах и каким-то образом оказаться у власти! Вот так прямо, в открытым эфире требуют от Конгресса, чтобы чужая страна в Грузии повлияла на демократический процесс, на результаты выборов!».

Однако критика исходила не только со стороны «Грузинской мечты». Экс-президент Михаил Саакашвили также раскритиковал выступление Сабанадзе, вероятно, из-за ответа Сабанадзе о состоянии Саакашвили. Михаил Саакашвили написал в социальных сетях: «вчера несколько конгрессменов поддержали меня в американском Конгрессе. Посол Уильям Кортни также был очень объективен. А кто оправдал текущую несправедливость по отношению ко мне? Тот самый человек, который годами поддерживал политику Иванишвили, пока ее не уволили из посольства из-за ее связи с премьер-министром Гахария – Наталья Сабанадзе». Саакашвили отмечает, что Сабанадзе «получила достойный ответ от конгрессмена Стива Коэна на нарушение моих прав и политическое заключение». На критику Саакашвили отреагировали некоторые сторонники «Национального движения», которые посчитали, что оценка Сабанадзе на слушаниях о том, что условия содержания Саакашвили в тюрьме были неудовлетворительными, а состояние его здоровья «улучшилось», не была точной.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)