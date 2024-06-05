Parliament considers Foreign Agents Bill in second hearing on April 30/Source: Parliament of Georgia
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Еще одному критичному журналисту запретили работать в здании Парламента

Civil.ge Send an email 05/06/2024 - 18:19
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По требованию лидера «Народной силы», депутата Созара Субари Парламент Грузии запретил еще одной журналистке оппозиционной телекомпании «Пирвели» Наталье Каджаия работать в здании законодательного органа на один месяц, до 3 июля. Ее аккредитация была приостановлена, поскольку, несмотря на отказ депутата, она продолжала записывать интервью.

Несколькими днями ранее по требованию вице-спикера Парламента Нино Цилосани двум журналистам оппозиционных телекомпаний «Мтавари архи» и «Формула» также запретили работать в здании Парламента. Депутат «Грузинской мечты» потребовала приостановить их аккредитацию после того, как, несмотря на ее отказ, журналисты все же просили его ответить на вопросы.

Запреты вступили в силу после того, как спикер Парламента Шалва Папуашвили в феврале 2023 года издал приказ об аккредитации и правилах поведения парламентских журналистов. Правила обязывают журналистов прекратить интервью, если депутат Парламента, сотрудник аппарата или гость законодательного органа отказывается от интервью.

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Civil.ge Send an email 05/06/2024 - 18:19
6 1 minute read

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