Парламент запретил критическим журналистам работать в здании по требованию Нино Цилосани

Двум журналистам из двух оппозиционных СМИ временно запретили работать в здании Парламента Грузии. В обоих случаях Нино Цилосани, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» и вице-спикер Парламента, потребовала приостановить аккредитацию журналистов. Дело в том, что журналисты подошли к ней, а она отказалась отвечать на их вопросы.

4 июня Софо Гозалишвили, журналистке оппозиционного ТВ «Формула», было запрещено работать в здании Парламенте в течение шести месяцев, с 4 июня по 4 декабря. «Несмотря на отказ депутата, журналистка продолжила попытку записать интервью», – говорится в комментарии Парламента для ТВ Формула.

Днем ранее, 3 июня, аналогичный инцидент произошел, когда другой журналистке, Нини Баланчивадзе из другого оппозиционного телеканала «Мтавари», запретили работать в здании Парламента в течение одного месяца, опять же по требованию депутата Грузинской мечты Нино Цилосани. На видеозаписи видно, что когда журналистка «Мтавари» попросила прокомментировать ожидаемые санкции США, Нино Цилосани, одна из 84 депутатов, проголосовавших за закон об иностранных агентах, отказалась отвечать и пригрозила журналистке: «я подам ходатайство, чтобы к вам были применены санкции».

Согласно спорному распоряжению председателя Парламента Шалвы Папуашвили от февраля 2023 года о правилах аккредитации и поведения СМИ в здании Парламента, журналисты должны прекратить интервью, если депутат, сотрудник или гость Парламента возражает против этого.

