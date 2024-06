На акции-концерте в пользу задержанных и оштрафованных протестующих собрали 348 тысяч лари

На состоявшемся 2 июня митинге-концерте, который был проведен против закона об «иностранных агентах», а также против кампании запугивания и террора в отношении граждан, и целью которого был сбор пожертвований в поддержку задержанных и осужденных за участие в митингах и оплату наложенных на них штрафов, по состоянию на 14:00 3 июня было собрано 348 тысяч лари. Об этом сообщил организатор мероприятия – местная неправительственная организация «Тбилисский Дом прав человека». Сбор пожертвований продолжается.

На площади Республики в Тбилиси прошел митинг-концерт «Музыканты за европейское будущее», в котором приняли участие около 30 известных грузинских групп и певцов. Концерт начался в 21:00 и длился несколько часов. Концерт транслировали ведущие оппозиционные телеканалы, а на протяжении всего концерта на экране показывали банковские реквизиты для пожертвований.

Десятки демонстрантов, принявших участие в акциях протеста против закона об «иностранных агентах», были оштрафованы за различные административные правонарушения, в том числе за мелкое хулиганство, неповиновение полиции, насилие во время демонстрации и незаконное перекрытие улицы. На них наложены штрафы в размере от 500 до 5000 лари. Аресты и штрафы являются показателем того, что дела об административных правонарушениях используются для запугивания политических оппонентов и критиков властей «Грузинской мечты».

По теме:

This post is also available in: English (Английский)