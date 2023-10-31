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Акция протеста против законопроекта об «иноагентах» перед зданием Парламента, 7 марта, 2023 года, фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Доклад АМЮГ: Оценка гражданских протестов 7-9 марта – законность, пропорциональность и нарушения прав человека

Civil.ge Send an email 31/10/2023 - 19:15
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Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала доклад, в котором оценивает события, связанные с гражданским протестом 7-9 марта 2023 года, как с точки зрения решения о разгоне протестов, так и законности/соразмерности использованных средств, а также в плане выявления других видов нарушений прав человека во время разгона протестов.

Согласно докладу, решения МВД Грузии о разгоне мартовских акций нарушили право на мирные собрания и демонстрации, гарантированное Конституцией Грузии и международными соглашениями. В частности, собранию участников акций и мирному проведению манифестаций неоднократно препятствовали без какой-либо законной цели и непропорционально. АМЮГ утверждает, что в некоторых случаях власти не смогли должным образом управлять напряженной ситуацией, в том числе не использовали ресурсы для переговоров с организаторами или участниками акции.

В результате оценки законности и соразмерности применения силы государством во время протестов 7-9 марта АМЮГ установила, что сотрудники правоохранительных органов неоднократно нарушали закон:

  • Вместо индивидуального и ограниченного реагирования на нарушения локального характера МВД приняло незаконное решение о разгоне мирной акции;
  • В некоторых случаях специальные средства применялись без предварительного предупреждения;
  • Нарушение обязанности разделять правонарушителей и мирных участников во время операции по разгону митинга и, соответственно, при использовании специальных средств;
  • Одновременное и параллельное применение специальных средств с нарушением правил, установленных законодательством;
  • Незаконное и несоразмерное применение специальных средств (распыление «перцового спрея» в лицо, стрельба водометами и капсулами со слезоточивым газом в прицел);
  • Словесные оскорбления, применение физической силы, незаконные и массовые аресты мирных участников акции;
  • Препятствование представителям СМИ в их профессиональной деятельности.

В ходе разгона протестов 7-9 марта стало очевидно, что Кодекс об административных правонарушениях и основанные на нем аресты/судебная практика продолжают оставаться инструментом дальнейшего ограничения пространства для реализации гражданских прав. В частности:

  • Выявлены случаи массовых незаконных задержаний людей: правоохранители в основном задерживали не конкретных правонарушителей, а иногда и тех, кто просто был «попадался в руки» в ходе операции по разгону акции;
  • Проблемным также является вопрос объяснения прав, предоставленных задержанным законом. Те, кто их задерживал демонстрантов, в большинстве случаев не информировали их о своих правах, а в некоторых случаях задержанным не давали возможности связаться со своими родственниками и адвокатами;
  • Отмечены недостатки при заполнении протоколов задержания. В нескольких протоколах неверно указаны время задержания и данные лиц, которые осуществляли задержание;
  • Министерство внутренних дел необоснованно продлевало срок 24-часового задержания еще на 24 часа и не обосновывало должным образом объективную необходимость в этом;
  • Одной из главных вызовов для стороны защиты было то, что на сбор доказательств было отведено недостаточно времени. Кроме того, слушания проводились в нерабочее время, и иногда защиту не информировали о времени их начала;
  • Изучение материалов дела и решений суда показывает, что у суда нет мотивации требовать от стороны обвинения предоставления объективных доказательств (например, записи наплечных камер) или вызывать нейтрального свидетеля. Также в большинстве постановлений не уточняется, в чем выражалось оскорбительное выражение в адрес полиции и/или препятствование сотрудникам правоохранительного органа исполнению ими своих служебных обязанностей;
  • Суд в большинстве случаев признавал лиц правонарушителями и в качестве санкции применял главным образом штраф;
  • Из материалов дела выявлены факты ненадлежащей обработки персональных данных.

По заявлению АМЮГ, вызывает тревогу то, что во время разгона акции или административных арестов некоторые демонстранты подверглись ненадлежащему обращению, которое выражалось как в словесных, так и в физических оскорблениях. В некоторых случаях проблематичной была и практика использования одноразовых наручников.

АМЮГ рекомендует:

Министерству внутренних дел

  • В связи с высоким общественным интересом опубликовать разработанный и утвержденный план мероприятий по обеспечению безопасности для управления/разгона акции;
  • В целях деэскалации напряженности во время акции своевременно использовать ресурсы общения, переговоров и диалога;
  • Правоохранителям должны быть даны строгие указания о необходимости отделять мирных участников и правонарушителей друг от друга, а также использовать индивидуальные и пропорциональные меры только против правонарушителей при реагировании на случаи локального и инцидентного характера;
  • Представителям правоохранительных органов должны быть даны строгие инструкции по использованию специальных средств с соблюдением правил;
  • Обеспечивать контроль за применением специальных средств сотрудниками правоохранительных органов с соблюдением правил;
  • Обеспечивать обучение сотрудников о функциях, обязанностях и правах представителей СМИ, особенно их роли во время протестов.
  • Задержание участников собраний должно осуществляться только при наличии законных оснований, без применения чрезмерной силы;
  • Провести строгий учет оборудования «робокопа» для выявления сотрудников правоохранительных органов, превысивших свои служебные полномочия;
  • В протоколах об административном правонарушении должно быть дано подробное описание факта правонарушения;
  • В случае невозможности помещения лиц, задержанных в административном порядке, в изолятор, они должны пройти соответствующее медицинское освидетельствование;
  • Сотрудники полиции должны быть обучены предпосылкам административного задержания, составлению документации об административном правонарушении и правильной коммуникации с задержанными лицами;

Специальной следственной службе

  • Обеспечить эффективное расследование случаев несоразмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, в том числе преступлений, совершенных против представителей СМИ, и, учитывая существующий высокий общественный интерес, периодически предоставлять общественности информацию о ходе расследования и проводимых следственных действиях;
  • Обеспечить полноценное и объективное расследование произвольных задержаний, физического насилия в отношении задержанных и других обстоятельств.

Парламенту Грузии:

  • Провести фундаментальную реформу Кодекса об административных правонарушениях, в результате которой действующее законодательство будет заменено новым кодексом, соответствующим Конституции и международным стандартам, и завершится практика его использования в политических целях, как инструмента полицейского режима;
  • Упразднить административное заключение как вид санкции, предусмотренной за административное правонарушение;
  • На правонарушения с уголовной природой, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, распространить права, гарантированные обвиняемому уголовно-процессуальным законодательством.

Суду:

  • Судьям следует отводить разумный срок для рассмотрения дела об административном правонарушении;
  • Судьям следует отказаться от практики признания лица правонарушителем только на основании представленных полицией протоколов и их объяснений, а по любым подозрениям, не подтвержденным совокупностью доказательств, принять решение в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности.

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Civil.ge Send an email 31/10/2023 - 19:15
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