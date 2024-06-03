Источник: Парламент Грузии
Новости

Глава Парламента подписал закон об «иностранных агентах»

Civil.ge Send an email 03/06/2024 - 12:14
17 1 minute read

Закон об «иностранных агентах» вступил в силу после того, как 3 июня его подписал председатель Парламента Шалва Папуашвили.

Чтобы закон вошел в силу в Грузии, его должен подписать президент, но если президент отказывается подписать закон, он направляется председателю Парламента. Учитывая жесткую позицию президента Саломе Зурабишвили по поводу закона об «иностранных агентах», было очевидно, что она его не подпишет.

Закон будет опубликован завтра, а его переходные положения будут задействованы через 60 дней после вступления закона в силу. В течение одного месяца после истечения 60-дневного периода неправительственные организации и СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, должны зарегистрироваться как «организации, проводящие интересы иностранной силы». Более 100 местных неправительственных организаций уже заявили, что не собираются регистрироваться.

Несмотря на беспрецедентное внутреннее и международное давление на правящую партию с целью не принимать инспирированный Кремлем закон, власти «Грузинской мечты» все равно сделали это. Парламент окончательно принял закон 28 мая после того, как депутата парламентского большинства преодолели вето президента.

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Civil.ge Send an email 03/06/2024 - 12:14
17 1 minute read

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