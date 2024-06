Президента Зурабишвили не пригласили на мероприятие, посвященное Дню полиции, из-за помилования Лазаре Григориадиси

31 мая президент Саломе Зурабишвили не появилась на официальном мероприятии по празднованию Дня полиции, на котором присутствовали высокопоставленные представители властей Грузии, в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и другие министры. Слухи о том, что президента не пригласили на церемонию, подтвердил министр внутренних дел, заявивший после мероприятия журналистам, что президента не пригласили, поскольку она помиловала осужденного, который «заживо сжигал» полицейского.

Гомалуари заявил: «мы решили не приглашать госпожу президента, чтобы не возникало неудобств с полицейскими». Затем он заявил, что президент помиловала «убийцу полицейского». Предположительно, он имел в виду Лазаре Григориадиси, который был задержан в 2023 году и приговорен к девяти годам лишения свободы за то, что бросил «коктейль Молотова» в полицейского во время акции протеста против закона об «иностранных агентах». Позже президент помиловала Григориадиси.

«Вы ведь знаете, какое решение приняла госпожа президент? Я думаю, что мы не поставили ее в неловкую ситуацию и опять же позаботились о госпоже президенте», – сказал Гомелаури.

«У меня нет ни конституционного обязательства приглашать президента, ни по закону нет такого обязательства. Я не могу себе представить, чтобы президент какой-либо страны помиловал убийцу полицейского… Поэтому, чтобы не было неудобств, в том числе и с полицейскими, мы решили не приглашать госпожу президента», – добавил он.

По словам Гомелаури, на мероприятие были приглашены все послы, однако по разным причинам они не смогли присутствовать на мероприятии, и вместо них приехали их представители.

На вопрос об отсутствии президента отреагировал и премьер-министр Ираклий Кобахидзе: «отсутствие президента на сегодняшнем мероприятии абсолютно логично, в условиях, когда она помиловала одного из заключенных, который бросил «коктейль Молотова» в полицейского и пытался сжечь полицейского заживо. У нее не было морального права находиться здесь сегодня».

Между тем, 31 мая президент Саломе Зурабишвили гуляла с внуком по Черепашьем озере, когда с ней столкнулись т.н. «титушки». Телеканал «Пирвели» сообщил, по крайней мере, со слов одного свидетеля, что они держали в руках дубинки и палки, кричали и оскорбляли президента.

