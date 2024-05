Комиссия по коммуникациям: Проправительственные телеканалы лидируют по доходам

31 мая Mediachecker сообщил, что, согласно данным Комиссии по коммуникациям Грузии, проправительственный телеканал «Имеди» получил наибольшую долю доходов от коммерческой телерекламы в первом квартале 2024 года. Из остальных теле- и радиостанций только у телекомпании «Мтавари» доходы немного выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, доходы ПосТВ остались на прежнем уровне, а все остальные вещательные компании получили меньше доходов.

В частности, доходы ТВ «Имеди» увеличились на 0,7 миллиона лари по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 5,3 миллиона лари. Настроенная к властям критически телекомпания «Мтавари» увеличила свои доходы на 0,1 млн лари до 1,4 млн лари. Доходы еще одного проправительственного телеканала ПосТВ остались на прежнем уровне – 1,5 миллиона лари.

Все остальные телеканалы получили меньшие доходы в этом квартале по сравнению с прошлым годом. «Рустави-2» получил 1,8 миллиона лари, что на 0,3 миллиона лари меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года; ТВ «Пирвели» получил на 0,3 миллиона лари меньше; ТВ «Формула» получила 0,7 миллиона лари, что на 0,1 миллиона лари меньше, чем в прошлом году; Общественный вещатель получил всего 0,1 миллиона лари, что на 0,4 миллиона лари меньше. Что касается радиостанций, их коммерческие доходы выросли на 6% и достигли в этом квартале 1,6 млн лари.

По данным Комиссии по коммуникациям, все телеканалы и радиостанции вместе получили 15,6 млн лари, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы телеканалы получили 14 миллионов лари, из которых 64,9 % поступило от прямой рекламы и 18,4 % – от продакт-плейсмент.

