Комиссия по коммуникациям: доходы от рекламы в проправительственных СМИ увеличились

Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы в 2023 году пришлась на проправительственное телевидение «Имеди», доходы которого увеличились на 8,6 млн лари по сравнению с 2022 годом и составили 33,7 млн ​​лари, – сообщила 7 февраля Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.

Коммерческий доход медиахолдинга «Рустави-2» увеличился на 4,5 миллиона лари и составил 13,7 миллиона лари. Еще 2,5 миллиона получила компания «ПосТВ», коммерческий доход которой в 2023 году составил 7,4 миллиона лари. Доход «GDS» увеличился на 1,4 миллиона лари и составил 3,3 миллиона лари.

Что касается оппозиционного телеканала «Мтавари архи», по сравнению с прошлым годом его доходы сократились на 2,2 миллиона и составили 7,9 миллиона. Доходы телекомпании «Формула» от рекламы сократились на 0,4 миллиона и составили 5,3 миллиона лари. На 0,5 миллиона лари меньше получил другой оппозиционный канал «Пирвели», доходы которого составили 5,3 миллиона лари. В 2023 году «BMG» получила больше на 1,3 миллиона лари, и ее доходы составили 3,2 миллиона лари.

По сравнению с прошлым годом Общественный вещатель получил на 0,7 миллиона меньше, а именно 2,4 миллиона лари. Доходы «Медиа-холдинга Georgia Times» снизились на 0,03 миллиона лари и составили 0,4 миллиона лари. Остальные вещатели получили в общей сложности 4,7 миллиона лари доходов от рекламы.

В 2023 году общий доход телерадиокомпаний от коммерческой рекламы составил 95 миллионов лари, что на 18,8% больше, чем в предыдущем году. Только в случае телевидений сумма, полученная от коммерческой рекламы, в 2023 году составила 87,4 млн лари, что на 18,6% выше, чем в 2022 году, а именно на 13,7 млн ​​лари.

Прямая реклама обеспечила 67,7% рекламных доходов телевещателей. Доля спонсорства снизилась на 3,1% по сравнению с прошлым годом, а доля размещения продукта выросла почти на 1,4%.

Что касается радиовещателей, их доходы от рекламы в 2023 году увеличились на 21% по сравнению с 2022 годом и составили 7,6 млн лари, из которых более 90% пришлось на прямую рекламу и более 9% на спонсорство.

