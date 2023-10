TI Грузия: доходы вещателей снизились, на рекламном рынке доминируют провластные СМИ

«Международная прозрачность – Грузия» опубликовала ежегодное исследование рынка телевизионной рекламы, согласно которому с 2019 года доходы телевизионной рекламы росли ежегодно. Однако в 2022 году тенденция роста изменилась.

В исследовании отмечается, что в 2022 году общий доход телерадиовещателей от рекламы по сравнению с предыдущим годом снизился на 7,6% и составил 79,9 млн лари. Рекламные доходы непосредственно телеканалов снизились на 7,8%. Согласно документу, 67,5% совокупных доходов телекомпаний от телевещания приходится именно на рекламу и спонсорство.

«Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что снижение доходов от рекламы во многом было вызвано «жалящим эффектом» Закона «О вещании». После вступления закона в силу в 2022 году по сравнению с предыдущим годом доходы, полученные вещателями от рекламы азартных игр, сократились почти в 4 раза.

Доходы телевещателей снизились

Вещание в Грузии остается неприбыльным бизнесом. По заявлению организации, «в 2021 году ни одна из пяти самых прибыльных телекомпаний не получила прибыли и снова завершила 2021 год с убытком».

Доходы вещателей

Согласно исследованию, в отличие от доходов от рекламы, в 2022 году по сравнению с 2021 годом общий доход вещателей значительно увеличился и составил 281,4 миллиона лари.

Наибольший совокупный доход из частных телеканалов получила телекомпания «Формула»; Затем идут проправительственный телеканал «Имеди» и настроенный критически к власти «Мтавари архи.

В прошлом году телеканал «Альт Инфо», имеющий откровенно пророссийскую и антизападную повестку дня, получил общий доход до 1 миллиона лари. 99,8% доходов – это деньги, пожертвованные Циалой Моргошиа, владелицей 50% акций телекомпании. Доходы телекомпании «Объективи» антизападной направленности составили 830 144,27 лари, из которых 52,8% (438 442,27 лари) пришлось на коммерческую рекламу. В 2022 году общий доход телекомпании «ПосТВ» составил 5 058 697,91 лари, из которых 84,2% (4 821 950 лари) поступили от рекламы, а остальная часть (236 747 лари) – от других невещательных доходов, технических услуг и платной социальной рекламы.

По доходам от рекламы лидирует ТВ «Имеди»

В 2022 году холдинг «Имеди», как и в предыдущем году, получил наибольшую долю доходов от рекламы (27 329 246 лари), что составляет 37,1% от общих доходов телекомпаний от рекламы. Затем идет «Мтавари архи» с 10 млн лари. «Рустави 2» получила 9 млн лари, ТВ «Пирвели» – 5,8 млн лари, а «Формула» – 5,7 млн лари.

Расходы на рекламу политических партий и платная социальная реклама

На основании данных Службы государственного аудита, в исследовании говорится, что в 2022 году политические партии потратили на рекламу в общей сложности 1,1 млн лари, что составляет 17% от общих расходов.

В прошлом году на рекламу суммы потратили всего семь партий, из которых наибольшую сумму – 688 325 лари правящая партия «Грузинская мечта», а наименьшую – 14 482 лари партия «Граждане». В прошлом году политические партии потратили деньги в основном на интернет-рекламу, рекламные баннеры, печать рекламных материалов и аналогичные рекламные услуги. Большая часть средств, потраченных «Грузинской мечтой» на рекламу, приходилась на социальную сеть Facebook, интернет-рекламу и рекламные щиты.

В 2022 году было размещено 362 878 лари платной социальной рекламы. Большую часть суммы – 269,9 тысяч лари получили проправительственные телекомпании – «Рустави 2» и «ПосТВ», а остальную часть (92 986 лари) – другие вещательные компании, – говорится в документе.

