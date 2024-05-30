Акция протеста против закона об иноагентах, 30 апреля - 1 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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НПО обжалуют закон об «иностранных агентах» в Конституционном суде

Civil.ge Send an email 30/05/2024 - 16:32
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Местные неправительственные организации 30 мая заявили, что готовят иск для подачи в Конституционный суд в ближайшее время, где потребуют отмены закона об «иностранных агентах». По заявлению НПО, «если Конституционный суд не примет меры вовремя и в конституционных рамках», они воспользуются альтернативным путем правового спора.

В организациях заявили, что параллельно готовятся подать жалобу в Европейский суд по правам человека, к которому «мы обратимся в подходящее время». «Мы заявляем, что не будем жить по нормам российского законодательства и будем использовать все внутренние и международные механизмы, чтобы препятствовать его действию до тех пор, пока закон не будет безоговорочно отменен», – заявляют в организациях.

«Все неправительственные организации и СМИ, на которых распространяется действие этого закона, могут стать участниками этой борьбы и присоединиться к нам», – заявили в организациях, -«Мы победим вместе! Нет российскому закону, Да –  Европе!».

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Civil.ge Send an email 30/05/2024 - 16:32
12 1 minute read

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