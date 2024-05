24 мая связанный с Кремлем Институт Евразии под руководством Гулбаата Рцхиладзе провел в Тбилиси очередную антизападную конференцию «Возрождение Грузии в составе Российской империи – историческая правда против конъюнктурной лжи». Участники конференции обсудили, в частности, свою версию истории Грузии в составе Российской империи и «антироссийскую истерию» и «русофобию», «навязываемые» Грузии извне. Они также приняли резолюцию, в которой назвали перспективу отмены закона об иностранных агентах «полной капитуляцией» Грузии.

«Если будем рассматривать «Закон о прозрачности» не только как законодательную необходимость, но и как некую форму политического теста, становится ясным неуважение Запада к суверенитету Грузии и его желание, полностью подчинить себе Грузию», – говорится в резолюции, повторяющей кремлевские нарративы.

В резолюции утверждается, что случаи словесного и физического насилия над россиянами в Грузии не являются единичными, и содержится призыв к властям «демонстративно отмежеваться» от «антироссийской риторики», которая, как утверждается в резолюции, поддерживается украинским правительством. Резолюция также призывает правительство Грузии «открыто» восстановить отношения с Россией.

Среди прочих пропагандистских посылов в ней также говорится, что результаты предстоящих парламентских выборов в Грузии не будут признаны Западом и его «марионеточной» оппозицией. «Неминуемым становится большое противостояние с перспективой свержения власти и создания в стране хаоса», – говорится в резолюции, советующей властям Грузии обратиться за поддержкой к России, чтобы спасти экономику Грузии и предотвратить «проникновение диверсионных групп из Украины». «Единственным потенциальным гарантом безопасности Грузии является Россия», – отмечается там же.

Примечательно, что участники встречи также призвали восстановить в Тбилиси памятники российским историческим деятелям, таким как граф Михаил Воронцов и Александр Грибоедов.

