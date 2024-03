Гостиницы Pullman Тбилиси не будет принимать конференцию OpenTalks.AI

Конференция OpenTalks.AI, которую планировалось провести 6-7 марта в гостинице Pullman Tbilisi Axis Towers, отменена. Конференция проводилась ежегодно с 2018 года, ее российским организатором является компания iLabs. Последняя в прошлом сотрудничала с финансируемым Путиным Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) и многими российскими компаниями, против которых в настоящее время введены санкции. Уведомление об отмене конференции организаторы разместили на официальном сайте 2 марта после того, как распространилась информация, что гостиница Pullman Tbilisi больше не будет предоставлять пространства для проведения конференции. На сайте конференции написано: «Конференция в Тбилиси отменяется. По независящим от нас причинам. Нам очень больно и грустно, но такова ситуация».

Со своей стороны гостиница опубликовала пост в Facebook, согласно которому «в связи с высоким общественным интересом, мы хотели бы сообщить вам, что после того, как нам стала известна дополнительная информация о конференции OpenTalks.AI, руководство гостиницы Pullman Tbilisi Axis Towers приняло решение не проводить мероприятие на территории гостиницы. Решение отменить конференцию OpenTalks.AI, независимо от потенциальных финансовых последствий, подчеркивает приверженность Pullman и непоколебимую поддержку принципов международного сотрудничества и ценностей».

Несмотря на то, что на сайте конференции в числе спонсоров не указаны никакие российские компании, попавшие под санкции, организатор Ilabs имеет опыт работы с попавшими под санкции ВТБ, Яндексом, Ростелекомом, Сбербанком, Мегафоном и Сколтехом. Представители и нынешние сотрудники этих компаний должны были выступить в качестве спикеров и/или модераторов на конференции.

Следует отметить, что университет Сколтех расположен на территории Инновационного центра «Сколково» в Москве. Центр, основанный в 2010 году, стал попыткой российского правительства создать собственную версию Силиконовой долины. Университет Сколтех был открыт в 2011 году совместно с Массачусетским технологическим институтом (MIT) и при финансовой поддержке правительства России. Однако после вторжения России в Украину MIT приостановил сотрудничество со Сколтехом.

