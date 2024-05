Президент Зурабишвили наложила вето на спорный закон «Грузинской мечты» об «офшорах»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 3 мая наложила вето на недавно внесенную спорную поправку к «Налоговому кодексу Грузии», которая упрощает перевод активов из офшоров в Грузию.

Поправка, которую «Грузинская мечта» приняла в ускоренном порядке 19 апреля, предлагает ряд налоговых льгот компаниям и частным лицам, решившим перевести свои активы из офшоров в Грузию. Закон, принятый Парламентом на фоне сопротивления вокруг законопроекта об «иностранных агентах», вызвал в Грузии резкую критику. Противники закона опасаются, что он превратит Грузию в центр теневых денег и поможет основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и его окружению избежать возможных западных санкций.

«Я наложила вето на закон о т.н. офшорах и наложу вето на все законопроекты, которые противоречат европейским и евроатлантическим устремлениям Грузии», – написала президент в Twitter, – «Идентичность Грузии является европейской и непоколебимой, несмотря на любые попытки ее исказить».

В последнее время президент Саломе Зурабишвили участила применение права вето на законы, которые, по ее мнению, препятствуют европейской интеграции Грузии. «Грузинской мечте» нужно простое большинство, чтобы преодолеть вето, что она делала множество раз.

