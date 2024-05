Политики комментируют объявление визовых ограничений и ожидаемые санкции со стороны США

23 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о политике ограничения виз и тщательном пересмотре сотрудничества США и Грузии за подрыв демократии в Грузии.

В тот же день сенаторы США внесли в Сенат законопроект, который в ответ на недавние действия и политику властей Грузии предусматривает введение санкций в отношении грузинских чиновников, пересмотр внешней помощи и переоценку существующих двусторонних отношений.

«Civil Georgia» предлагает оценки грузинских политиков по поводу заявления госсекретаря и ожидаемых санкций:

Правящая команда

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта»: “Госсекретарь США анонсировал санкции за поддержку закона, более лояльного, чем действующий в их стране закон… Продолжается политика шантажа и угроз, чтобы Грузия не принимала самостоятельных решений исходя из собственных интересов. Несмотря на потраченные сотни миллионов, агентура настолько слаба, что полагается только на действия внешних актеров и радуется».

Нино Цилосани, «Грузинская мечта»: «Короче, если вопрос стоит таким образом: отказ от интересов страны или санкции, то ответ однозначный – я горжусь тем, что служу своей стране».

Шота Хабарели, «Грузинская мечта»: «Наверно, это будет записано черными буквами в истории, потому что Грузия принимает закон о прозрачности и из-за этого вводятся санкции… У нас будут и стратегические партнеры. Все увидят, что мы на правильном пути».

Ираклий Медзмариашвили, «Грузинская мечта»: «Мы преодолеем вето и потом отвечу на все… о каких членах семьи (идет речь), я и моя супруга, что будет, то будет. Что значит страх, чего мне следует бояться?».

Ирма Заврадашвили, «Грузинская мечта»: «В истории Грузии люди жертвовали собой ради объединения и благополучия страны, и мы как-нибудь выдержим одну санкцию. Моя семья и семьи всех лидеров «Грузинской мечты» готовы вынести все ради благополучия этой страны… сначала пусть введут санкции, а потом поговорим».

Кетеван Чарквиани, «Грузинская мечта»: «Благодаря закону прозрачности, подрываем ли мы демократию или устанавливаем суверенитет, на выборах 26 октября будет решать грузинский народ, а не представители какой-либо другой страны. Напомним, что согласно всем опросам, «Грузинская мечта» имеет поддержку подавляющего большинства населения, и она растет! Любая санкция, полученная за служение Грузии и грузинам, имеет свою цену награды».

Оппозиция

Ника Мелия, «Ахали»: «Это только первый акт, поддержанный Соединенными Штатами Америки для грузинского народа. Позже будут еще более сильные акты поддержки».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «Крайне прискорбно, что мы подошли к столь крайне разрушительному краю в отношениях с нашими стратегическими партнерами. Иванишвили и «мечта» намеренно подрывают сотрудничество Грузии со стратегическими партнерами и вводят страну в международную изоляцию. Режим Иванишвили вступил в открытую конфронтацию с собственным народом и упорно разрушает результаты, достигнутые Грузией на пути в Европу ценой огромных усилий на протяжении десятилетий. Каждый, кто участвует в попытке разрушить европейское будущее и демократию Грузии, будет привлечен к личной ответственности. Мы уверены, что друзья Грузии поддержат грузинский народ в борьбе с авторитаризмом, изоляцией и ограниченным суверенитетом».

Хатиа Деканоидзе, парламентская оппозиция «Еврооптимисты»: «Хочу еще раз по-человечески посоветовать не идти (в могилу) за сумасшедшим олигархом и не ставить членов своих семей в тяжелое положение, потому что это вечная печать для нашей страны и международной репутации и имиджа».

Ана Нацвлишвили, «Лело за Грузию»: «Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении высокопоставленных чиновников, являются подтверждением того, что Америка остается надежным партнером грузинского народа и поддержит стремление граждан Грузии к демократии и евроатлантическим целям, что являются государственным курсом, ораженным в нашей Конституции. А те, кто предает Конституцию, волю грузинского народа и враждебно настроены по отношению к дружбе и партнерству между Грузией и Америкой, будут подвергнуты индивидуальным санкциям».

Леван Хабеишвили, «Единое национальное движение»: «После того, как Грузия изолирована, Америка вводит санкции, Европа открыто говорит, что Грузия не может вступить в ЕС таким образом, когда власть Иванишвили сохраняет свою власть с насилием и арестами… Грузия в беде и молчание сегодня является преступлением. Иванишвили подписал скатывание Грузии в пропасть и забирает с собой будущее наших детей… Спасибо США за поддержку грузинского народа. Победа над злом еще никогда не была так близка – сила в единстве».

