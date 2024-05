После объявления США о санкциях оппозиционные партии опубликовали совместное заявление

В совместном заявлении, опубликованном 24 мая, семь оппозиционных партий Грузии, в том числе «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Лело за Грузию», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели» и «Республиканская партия», обратились к тем людям, кто «все еще остается на службе российского режима», и призвали их перейти на «сторону правды».

Этому заявлению предшествовало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о политике ограничения виз и тщательном пересмотре сотрудничества США и Грузии за подрыв демократии в Грузии, а также инициирование законопроекта в Сенате, который предусматривает введение санкций в отношении грузинских чиновников в ответ на недавние действия и политику властей Грузии, пересмотр внешней помощи и переоценку существующих двусторонних отношений.

«Мы, прозападные, демократические оппозиционные партии, ценим непоколебимые и эффективные усилия США по защите Конституции, суверенитета и свободы Грузии, а также европейского и евроатлантического будущего нашей страны», – говорится в совместном заявлении, – «Подобная поддержка США является заслугой постоянного, принципиального, мирного протеста свободных граждан Грузии, на который правительство олигарха Иванишвили отвечает насилием».

Оппозиционные партии призывают тех людей, которые «еще остаются на службе российского режима», перейти на «сторону правды» и бороться вместе с большинством грузинского народа за вступление страны в Евросоюз и НАТО. «В данном случае мы готовы действовать в пределах своих возможностей, чтобы помочь вам и вашим семьям избежать тяжелых последствий санкций», – заявили партии.

«Грузия принадлежит не российскому олигарху, а каждому из нас! Да Европе, нет российскому режиму!», – говорится в заявлении.

