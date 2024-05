Комиссар Вархей отрицает угрозы в адрес премьера Кобахидзе из-за закона об агентах

23 мая еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который ранее в тот же день заявил, что один из комиссаров ЕС «угрожал» ему во время телефонного разговора, напомнив о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая и посоветовав быть осторожным. Комиссар Вархей выразил «искреннее сожаление» по поводу того, что определенная часть телефонного разговора с премьер-министром Грузии «была вырвана из контекста» и «представлена общественности таким образом, что может привести к совершенно неправильному толкованию первоначально намеченной цели» телефонного разговора.

Комиссар Вархей отметил, что как комиссар, ответственный за вопросы соседства и расширения, он находится в регулярном контакте с официальными лицами правительства Грузии, пытаясь сохранить каналы связи всегда открытыми для «прямого политического обмена». Комиссар отметил: «в нынешней политической ситуации в Грузии я прилагаю значительные усилия, чтобы убедить грузинское политическое руководство не принимать закон о прозрачности иностранного влияния, который может подорвать путь Грузии в ЕС».

Комиссар заявил: «Будучи полностью осведомленным об очень сильных проевропейских настроениях грузинского общества, во время телефонного разговора я счел необходимым обратить внимание премьер-министра на то, как важно не накалять и без того хрупкую ситуацию принятием этого закона, который может привести к дальнейшей поляризации и возможным неконтролируемым ситуациям на улицах Тбилиси. В этой связи последнее трагическое событие в Словакии было приведено в качестве примера и указания на то, к чему может привести такой высокий уровень поляризации в обществе даже в Европе».

Комиссар Вархей выразил сожаление, что часть телефонного разговора была вырвана из контекста и представлена общественности в неверном виде. Он подчеркнул: «я по-прежнему призываю власти Грузии не принимать этот закон. Я прошу об этом и как хорошо известный и уважаемый до сих пор друг Грузии. Я продолжаю поддерживать грузин, стремящихся к европейскому будущему».

В своем скандальном заявлении, опубликованном ранее в этот день, премьер-министр Кобахидзе подчеркнул, что после принятия закона об иностранных агентах наблюдается постоянный «открытый саботаж» и «шантаж» властей Грузии со стороны высокопоставленных иностранных чиновников, что «потеряло смысл для общественности и властей». Однако премьер-министр отметил, что, несмотря на то, что он привык к этому «шантажу», для него все равно было шоком услышать, как «один из комиссаров» говорит о всех мерах, которые могут предпринять западные политики в случае преодоления вето на закон об агентах, и отмечает: «вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны».

«Когда премьер-министр Словакии, который несколько дней назад стал жертвой теракта и до сих пор проходит лечение, упоминается в контексте шантажа, связанного с законом о прозрачности, это нас крайне беспокоит. Хочу подчеркнуть, что, по предварительной информации, за нападением на премьер-министра стоят спецслужбы одной из стран, которые особенно тесно связаны с партией глобальной войны», – заявил премьер-министр Кобахидзе.

Глава правительства Грузии заявил, что решил поделиться этой информацией с грузинским обществом в качестве «превентивной меры», отметив: «проведенная параллель с покушением на Роберта Фицо напоминает нам о том, что мы имеем дело с крайне опасной силой в лице партии глобальной войны, которая сделает все, чтобы внести хаос в Грузию. Я уверен, что и на этот раз их планы не увенчаются успехом, и Грузия обязательно сохранит мир и политическую стабильность, что является необходимым условием для развития страны».

По теме:

This post is also available in: English (Английский)