Миссия БДИПЧ/ОБСЕ посещает Грузию

23 мая директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Матео Мекачи встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем Парламента Шалвой Папуашвили.

В ходе встречи с президентом Саломе Зурабишвили обсудила возможные последствия принятия закона об «иностранных агентах» для процесса евроинтеграции Грузии и демократического развития.

По информации Администрации президента, Зурабишвили подчеркнула важность сохранения мирной и стабильной предвыборной обстановки. На встрече Саломе Зурабишвили также подчеркнула важность поддержки партнеров и продолжения визитов на высоком уровне, что «станет большим стимулом для грузинского народа и знаком того, что Грузия проходит путь к Европе вместе с нашими партнерами и при их поддержке».

По данным администрации, во время выборов Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ готово направить в Грузию как долгосрочную, так и краткосрочную наблюдательную миссию. Со своей стороны, директор БДИПЧ/ОБСЕ выразил готовность усилить содействие и поддержку развития демократических институтов Грузии.

На встрече президент подчеркнула, что наложит вето на все законы, противоречащие европейской интеграции и демократическому развитию Грузии.

Что касается встречи с Шалвой Папуашвили, то, по информации Парламента Грузии, стороны обсудили развитие событий в стране.

«Разговор также коснулся закона «О прозрачности иностранного влияния». Шалва Папуашвили ознакомил директора БДИПЧ/ОБСЕ с целью и содержанием закона. Он также выразил готовность к дальнейшему диалогу, связанному с законом», – говорится в пресс-релизе Парламента.

Представители Миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в настоящее время находятся с визитом в Грузии и проводят отдельные встречи с представителями парламентской и непарламентской оппозиции, гражданского общества и СМИ.

