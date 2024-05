Президент Зурабишвили встретилась с парламентской делегацией Италии

22 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с делегацией Комитета по иностранным делам и делам Евросоюза парламента Италии обсудила процесс европейской интеграции Грузии и текущие процессы в стране.

По информации Администрации президента, на встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, президент говорила о важности визитов на высоком уровне на фоне происходящих процессов, на что делегация отметила, что «их сегодняшний визит подчеркивает их поддержку Грузии».

«Говоря о событиях в стране, президент обратила внимание на европейское будущее Грузии, непоколебимой и решительной борьбе грузинского народа и отметила, что октябрьские парламентские выборы станут настоящим референдумом между европейской и российской Грузией, на котором европейский выбор вновь победит», – говорится в пресс-релизе Администрации президента.

Кроме того, была подчеркнута важность тесного сотрудничества с международными партнерами и присутствия наблюдательных миссий в Грузии в предвыборный период.

«Президент рассказала о своей инициативе Европейской платформы, которая станет европейским планом действий Грузии. Делегация поблагодарила президента за ее усилия по продвижению европейского пути страны», – говорится в пресс-релизе.

